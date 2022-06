Layers of Fear: Artwork deutet baldige Vorstellung eines neuen Ablegers an

Layers of Fear:

Der Entwickler von "The Medium" hat über Twitter ein neues Projekt angeteasert. Um das vermutete "Silent Hill 2"-Remake handelt es sich dabei aber nicht.

Das nächste "Layers of Fear" wird wohl diese Woche vorgestellt.

Erleben wir auf dem Summer Game Fest die Ankündigung eines neuen „Layers of Fear“-Ablegers? Es sieht ganz danach aus. Über den offiziellen Twitter-Account der Psycho-Horror-Reihe stellten die Verantwortlichen nämlich ein mysteriöses Artwork zur Schau.

Werft jetzt selbst einen Blick drauf:

Die Quelle deiner Ängste

Das beigefügte Zitat heißt übersetzt: „Greife unter die Oberfläche und decke die Quelle deiner Ängste auf“.

Dieses Artwork ist auch in einer Pressemail des Bloober Teams enthalten. Darin wurde ein „unangekündigtes Projekt“ erwähnt, das sie bald enthüllen möchten. Weil das Summer Game Fest vor der Tür steht, wird es wohl am Donnerstag (9. Juni) so weit sein. Um 20 Uhr nach deutscher Zeit startet die Übertragung. Verfolgen könnt ihr das Event sowohl über YouTube als auch über Twitch.

Erst im vergangenen Monat tauchte ein Gerücht auf, das ein Remake von „Silent Hill 2“ ins Gespräch brachte. Enthalten sind angeblich überarbeitete Rätsel und neue Enden. Sollte daran etwas dran sein, würde die Veröffentlichung zeitexklusiv für die PlayStation erfolgen. Mit einer Ankündigung ist jedoch nicht auf dem bevorstehenden Event von Geoff Keighley zu rechnen.

