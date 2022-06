Resident Evil 4: Remake für den Capcom Showcase in der nächsten Woche bestätigt

In der kommenden Woche wird der japanische Publisher Capcom zum ersten Mal den digitalen "Capcom Showcase" veranstalten. Wie bekannt gegeben wurde, gehört das kürzlich angekündigte Remake zu "Resident Evil 4" zu den Titeln, die im Zuge des Showcase präsentiert werden.

Nach den Gerüchten der vergangenen Monate wurde das Remake zu „Resident Evil 4“ im Rahmen der aktuellen State of Play endlich offiziell für die Konsolen und den PC angekündigt.

Wem der veröffentlichte erste Trailer nicht reichen sollte, der darf sich in wenigen Tagen auf weitere Details und Eindrücke aus der Neuauflage des legendären Horror-Action-Klassikers freuen. Wie Capcom bekannt gab, wird das Remake zu „Resident Evil 4“ nämlich zu den Titeln gehören, die im hauseigenen „Capcom Showcase“ vorgestellt beziehungsweise präsentiert werden.

Das besagte Digital-Event findet in der kommenden Woche von Montag auf Dienstag um Mitternacht unserer Zeit statt.

Capcom bringt den Klassiker zurück

Das Remake zu „Resident Evil 4“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und ist für eine Veröffentlichung am 24. März 2023 vorgesehen. Wie es in der offiziellen Ankündigung hieß, solltet ihr keine simple 1:1-Umsetzung mit einer verbesserten Grafik erwarten. Stattdessen möchten die Entwickler von Capcom die spielerischen Wurzeln zwar respektieren, „Resident Evil 4“ auf der anderen Seite aber auf ihre eigene Art und Weise neu interpretieren.

„Dieses Mal wird das Spiel so entwickelt, dass es die modernste Qualität für einen Survival-Horror erreicht, der für das Jahr 2023 geeignet ist, während die Essenz des Originalspiels erhalten bleibt. Wir wollen, dass sich das Spiel für Fans der Serie vertraut anfühlt, aber auch ein frisches Spielgefühl vermittelt“, so Produzent Edvin Edso.

„Dies geschieht, indem wir die Handlung des Spiels neu erfinden, dabei aber die Essenz der Spielrichtung beibehalten, die Grafik modernisieren und die Steuerung auf einen modernen Standard bringen“, hieß es weiter.

