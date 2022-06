Resident Evil 4: Video vergleicht Szenen aus dem Remake mit dem Original

In der aktuellen State of Play wurde das Remake zum Survival-Horror-Klassiker "Resident Evil 4" endlich offiziell angekündigt. In einem neuen Video werden die aus dem ersten Trailer zur Neuauflage stammenden Szenen mit ihren Pendants aus dem Original verglichen.

Was in den vergangenen Monaten in Form von Gerüchten die Runde machte, wurde im Rahmen der aktuellen State of Play-Ausgabe endlich offiziell bestätigt.

So arbeitet Capcom in der Tat an einem Remake zum ursprünglich im Jahr 2005 für den GameCube veröffentlichten Survival-Horror-Klassiker „Resident Evil 4“. Nur wenige Stunden nach der Ankündigung der Neuauflage fand ein Video den Weg ins Netz, in dem die Szenen aus dem ersten Trailer zum „Resident Evil 4“-Remake mit ihren Pendants aus dem Original vergleichen werden.

Zu sehen sind unter anderem das ikonische Dorf, die beiden Charaktere Leon S. Kennedy beziehungsweise Ada Wong oder die komplett überarbeiteten Feuereffekte.

Das Remake erscheint nicht mehr dieses Jahr

Wie es in der heutigen Ankündigung hieß, wird das Remake zu „Resident Evil 4“ am 23. März 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Auf der PlayStation 5 dürft ihr euch zudem über Inhalte für PlayStation VR2 freuen. Weitere Details zum VR-Content werden laut Capcom in den kommenden Monaten folgen. Geleitet wird die Entwicklung des „Resident Evil 4“-Remakes vom japanischen Designer Tatsuya Minami, der in der Vergangenheit unter anderem als CEO die Geschicke von Platinum Games leitete.

Mit einer 1:1-Umsetzung in einer verbesserten Grafik solltet ihr übrigens nicht rechnen. Auch wenn die grundlegende Essenz des originalen „Resident Evil 4“ erhalten bleiben soll, werden die Geschichte und die spielerische Umsetzung des Survival-Horror-Abenteuers überarbeitet, um für eine moderne Spielerfahrung zu sorgen.

„Wir möchten, dass sich das Spiel für Fans der Reihe vertraut anfühlt und ihm gleichzeitig ein frisches Gefühl verleiht. Dies wird erreicht, indem die Handlung des Spiels neu gestaltet wird, während die Essenz seiner Ausrichtung beibehalten, die Grafik modernisiert und die Steuerung auf einen modernen Standard gebracht wird“, so die verantwortlichen Entwickler hinter dem Remake weiter.

