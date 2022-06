A Plague Tale Requiem: Hands-On-Video zeigt Kämpfe, Schleichen und Ratten

Die Kollegen von IGN konnten sich exklusiv zwei ganze Kapitel des kommenden „A Plague Tale: Requiem“ anschauen. Der Nachfolger von „A Plague Tale: Innocence“ dreht sich wieder um die Geschwister Amicia und Hugo, die im Frankreich des 14. Jahrhunderts nach einem Heilmittel für Hugos Krankheit suchen.

IGN hat die ersten Eindrücke in einem neuen Video festgehalten. Wer den Erstling noch nicht gespielt hat, diesen aber noch nachholen will, sollte sich den Clip in dieser News vielleicht lieber nicht anschauen.

Requiem als Weiterentwicklung von Innocence

Laut IGN bleiben sich die Entwickler von Asobo Studio treu und bieten bei „A Plague Tale: Requiem“ wie auch schon beim Vorgänger „Innocence“ emotionale Geschichten verbunden mit einer fesselnden Mischung aus Puzzle- und Stealth-Gameplay. Der Nachfolger soll dabei jedoch in allen Bereichen einen Schritt nach vorne machen. Das Kampfsystem sei weitaus komplexer, während der Stealth-Bereich intelligenter daherkommt.

Die Story dreht sich dieses Mal nicht um den Verlust der Unschuld, wie noch in „A Plague Tale: Innocence“. Vielmehr geht es um die Schuld, die gewisse Taten mit sich bringen. Die große Schwester Amicia wird dabei oft von ihrer Wut geleitet, was sich auch in den Waffen widerspiegelt, die ihr in „A Plague Tale: Requiem“ zur Verfügung stehen. So kann sie nun eine Armbrust bedienen, um damit auch gepanzerte Soldaten auszuschalten.

Dazu gibt es neue Materialien, die etwa mit Munition kombiniert werden können, um verschiedene Wirkungen zu entfalten. Eine dieser neuen alchemistischen Materialien sei etwa Teer, der unter anderem auf brennende Flammen angewendet werden kann. Dadurch vergrößert sich vorübergehend der Radius einer Lichtquelle. Teer könne aber auch im Kampf eingesetzt werden.

