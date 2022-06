A Plague Tale Requiem: Video-Showcase liefert weitere Eindrücke vom Spiel

„A Plague Tale Requiem“ vom Entwickler Asobo Studio gehört zu den Spielen, die im Rahmen des Tribeca Games Showcase gezeigt wurden. Gleichzeitig kam es zur Veröffentlichung einer Videopräsentation mit dem Entwicklerteam, in der die allgemeine Herangehensweise an die Erschaffung der Geschichte, darunter die Strukturierung von Kapiteln als „Episoden“, sowie die Charakterisierung beleuchtet werden. Einige Szenen aus dem Spiel gibt es obendrauf. Anschauen könnt ihr euch das Video unterhalb dieser Zeilen.

Die Ratten sind weiterhin da

In „A Plague Tale Requiem“ begeben sich Hugo und Amicia auf ein neues Abenteuer im Süden. Schauplatz sind zwar lebendige neue Regionen, doch die pestübertragenden Ratten lauern noch immer hinter jeder Ecke. Amicia kümmert sich nach wie vor um ihren Bruder. Und auch wenn sie die Schleicherei bevorzugt, ist sie im neuen Spiel geschickter im Kampf und kann sogar eine Armbrust bedienen.

Aber das ist noch nicht alles, denn der Entwickler deutet an, dass Amicia Hugos Kräfte nutzen kann, um die Ratten zu ihrem Vorteil zu manipulieren.

Verkauft wird „A Plague Tale Requiem“ unter anderem als Collector’s Edition. Neben einer Version des Spiels erhalten Käufer eine 21 cm große Statue von Amicia und Hugo. Hinzukommt Hugos Federbrosche, die von den Federornamenten inspiriert wurde, die Hugo im Spiel trägt. Zur weiteren Inhaltsausstattung gehören eine 45 rpm-Schallplatte mit zwei Stücken aus dem Soundtrack von Olivier Derivière sowie drei A4-Lithografien mit Illustrationen. Weitere Details und Bilder zur Collector’s Edition sind hier zusammengefasst.

„A Plague Tale: Requiem“ kommt in diesem Jahr für PS5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch (via Cloud) in den Handel. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Übersicht zum Spiel.

