A Plague Tale Requiem: Trophäen-Liste und möglicher Releasetermin aufgetaucht

In dieser Woche tauchte nicht nur die Trophäen-Liste des kommenden Story-Adventures "A Plague Tale: Requiem" auf. Darüber hinaus könnte dank eines entsprechenden Eintrags in der Datenbank des PlayStation Stores der Releasetermin des Nachfolgers durchgesickert sein.

Im vergangenen Sommer ließen Focus Home Interactive sowie die Entwickler der Asobo Studios die sprichwörtliche Katze aus dem Sack und kündigten das Adventure „A Plague Tale: Requiem“ offiziell für die Konsolen und den PC an.

Nachdem bisher nur von einem Release im Jahr 2022 gesprochen wurde, könnte nun der finale Releasetermin des Nachfolgers durchgesickert sein. So lässt sich den Datenbanken des PlayStation Store entnehmen, dass „A Plague Tale: Requiem“ am 17. Mai 2022 erscheinen wird. Da eine offizielle Bestätigung seitens Focus Home Interactive noch aussteht, bleibt allerdings abzuwarten, ob wir es hier in der Tat mit dem Releasetermin zu tun haben.

Denn auch wenn sich die Datenbanken des PlayStation Stores in der Vergangenheit immer wieder als verlässliche Quelle entpuppten, wäre genauso gut möglich, dass es sich beim 17. Mai 2022 schlichtweg um einen Platzhalter handelt. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Diese Trophäen können freigeschaltet werden

Ergänzend zum potenziellen Releasetermin tauchte die Trophäen-Liste von „A Plague Tale: Requiem“ auf. Dieser lässt sich entnehmen, dass euch die Geschichte im Nachfolger genau wie in „A Plague Tale: Innocence“ in insgesamt 16 Kapiteln erzählt wird. Hinzukommen Trophäen für das Upgrade der eigenen Ausrüstung oder dem Sammeln von Sammelgegenständen. Die komplette Trophäen-Liste findet ihr hier.

Weitere Meldungen zu A Plague Tale: Requiem:

„A Plague Tale: Requiem“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und folgt erneut der Geschichte der beiden de Rune-Sprösslinge Amicia und Hugo. Offiziellen Angaben zufolge durchleben die beiden Hauptcharaktere eine emotionale Reise durch eine brutale Welt, die sich im Würgegriff übernatürlicher Kräfte befindet.

Genau wie es bereits beim Überraschungshit aus dem Jahr 2019 der Fall war, soll auch „A Plague Tale: Requiem“ vor allem mit seiner spannenden Geschichte, der eindrucksvollen Inszenierung und seinen interessanten Charakteren punkten. Spielerisch wartet dabei die aus dem ersten Teil bekannte Mischung aus klassischer Adventure-Kost auf der einen und Stealth-Elementen auf der anderen Seite.

Weitere Meldungen zu A Plague Tale: Requiem.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren