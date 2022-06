Assassin’s Creed Origins: Kostenlose Testphase startet heute

Bayeks Abenteuer in Ägypten kann von heute bis Montag kostenlos gespielt werden. Die Plattform spielt dabei keine Rolle.

Vom 16. bis zum 20. Juni könnt ihr „Assassin’s Creed Origins“ kostenlos spielen. Somit lässt sich das antike Action-Adventure jetzt schon herunterladen.

Auf PS5 mit 60 Bilder pro Sekunde

Die Free-2-Play-Phase gilt für alle Plattformen, auf denen das Spiel verfügbar ist. Das sind in diesem Fall die PS4, Xbox One, Google Stadia und der PC. Zudem wurde Current-Gen-Spielern vor kurzem ein Performance-Update bereitgestellt, das die Bildwiederholrate auf 60 Frames hochschraubt. Das ist wohl auch der Grund, warum Ubisoft sich jetzt für eine kostenlose Testphase entschieden hat. Somit kann der Publisher den Fokus noch einmal auf das ägyptische Abenteuer lenken und einige zum Kauf bewegen.

Für eine 4K-Auflösung reicht es auf der PS5 und Xbox Series X/S leider nicht. Mit 1700 bis 1800 Pixel bekommt ihr aber dennoch ein recht scharfes Bild geliefert.

In „Assassin’s Creed Origins“ spielt ihr einen Medjai namens Bayek, der in den Konflikt zwischen Templern und Assassinen hineingezogen wird. Als Schauplatz dient dabei das alte Ägypten, das euch in seinen Bann ziehen wird. Erkundet imposante Pyramiden und geheime Gräber, während ihr eine spannungsgeladene Geschichte erlebt.

Es handelt sich um ein Soft-Reboot der Reihe, das zugleich als Prequel der „Assassin’s Creed“-Reihe dient. Das Gameplay und insbesondere das Kampfsystem weicht von seinen Vorgängern deutlich ab.

Der nächste „Assassin’s Creed“-Ableger wird übrigens im September vorgestellt. Dafür kündigte Ubisoft ein „ganz besonderes“ Event an, das sich um die Zukunft des beliebten Franchises dreht.

