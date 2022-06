Japan-Charts: Switch mit historischem Meilenstein und Demon Slayer auf Platz 1

Die Switch ist in Japan ein absoluter Kassenschlager.

25 Millionen Mal haben sich alle Switch-Modelle zusammen auf japanischem Boden verkauft. Mit 18.379.851 Millionen Einheiten sorgte das Standardmodell dabei für die meisten Verkäufe. Dahinter folgt die Switch Lite (4.754.257 Mal verkauft) und die Switch OLED (1.876.296 Mal verkauft).

Die PlayStation 5 kommt auf 1,449,424 verkaufte Einheiten, wurde aber deutlich später veröffentlicht. Zudem leidet die Sony-Konsole weiterhin stark unter den Lieferengpässen. Microsoft schaffte es mit seinen beiden Xbox Series-Modellen auf gerade einmal 232,364 Verkäufe.

Wie oft sich die Switch-Modelle und alle anderen Konsolen in der vergangenen Woche verkauft haben, zeigt folgende Auflistung:

Nintendo Switch (33.166) Nintendo Switch OLED (14.767) PS5 (11.893) Nintendo Switch Lite (10.503) Xbox Series S (4.894) Xbox Series X (1.348) PS5 Digital Edition (547) New 2DS LL/New 2DS (207) PS4 (78)

Bei den Videospielen schnappte sich „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles (Switch)“ den Spitzenplatz. Das Kampfspiel verkaufte sich etwas über 90.000 Mal. Auf dem zweiten Platz befindet sich mit „Mario Strikers: Battle League“ eine weitere Neuerscheinung, die es auf rund 32.173 Verkäufe schafft. Platz drei geht an „Nintendo Switch Sports“, das letzte Woche über 26.476 Abnehmer fand.

Gran Turismo 7 ist das einzige PlayStation-Spiel

Auch alle weiteren Plätze werden von Switch-Titeln eingenommen – bis auf Rang sieben. Dort befindet sich „Gran Turismo 7“. Dank weiterer 5.000 Verkäufe kann Sonys Rennsimulation jetzt 107.000 Verkäufe vorweisen.

Die Top 10 in der Übersicht:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles (90.885) Mario Strikers: Battle League (32.173) Nintendo Switch Sports (26.476) Kirby and the Forgotten Land (11.345) Mario Kart 8 Deluxe (9.320) Minecraft Switch (7.325) Ring Fit Adventure (6.759) Gran Turismo 7 (5.080) Super Smash Bros. Ultimate (4.953) eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 (4.073)

Quelle: Famitsu

