Redout 2: Highspeed-Rennspiel ab sofort erhältlich – Der offizielle Trailer zum Launch

Nachdem das vom Indie-Studio 34BigThings entwickelte Science-Fiction-Rennspiel „Redout 2“ kurzfristig noch einmal verschoben werden musste, ist der Titel ab sofort erhältlich.

Spielerisch wird „Redout 2“ laut offiziellen Angaben auf dem beliebten ersten Teil aufbauen und ein weiteres Mal mit der Highspeed-Action auf der Strecke überzeugen. Passend zum Release für die Konsolen und den PC stellten die Macher von 34BigThings den obligatorischen Launch-Trailer bereit, der mit rasant geschnittenen Spielszenen Lust auf mehr machen soll.

Entwickler versprechen reichlich Content

Offiziellen Angaben zufolge punktet „Redout 2“ abseits der rasanten Action auf der Rennstrecke vor allem durch seinen Umfang. In Aussicht gestellt werden uns ein umfangreiches Anpassungssystem, überarbeitete Fortschrittsmechaniken, sechs abwechslungsreiche Spielmodi, zehn einzigartige Locations mit insgesamt 36 verschiedenen Strecken und entsprechenden Variationen, ein vollwertiger Karriere-Modus sowie die Möglichkeit, sich online mit anderen Spielern und Spielerinnen zu messen.

„Redout 2 ist eine Hommage an klassische Arcade-Rennspiele und die Fortsetzung des von der Kritik hochgelobten Redout, in dem Rennen durch die dystopische Einöde einer halb verlassenen Erde eine der beliebtesten Sportarten der Galaxie sind“, so die Entwickler weiter. „Erreiche unmögliche Geschwindigkeiten in aufregenden futuristischen Rennen in einer umfangreichen Einzelspielerkampagne und im kompetitiven Mehrspielermodus.“

„Redout 2“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

