Skull & Bones: Umsetzungen für die PS4 & Xbox One gestrichen?

Zum Abschluss der Woche wurde Ubisofts Piraten-Abenteuer "Skull & Bones" mit einer weiteren Alterseinstufung versehen. Wie diese andeutet, könnte sich der Publisher dazu entschieden haben, die Arbeiten an den PlayStation 4- und Xbox One-Versionen einzustellen.

Nachdem das ambitionierte Piraten-Abenteuer „Skull & Bones“ in den vergangenen Jahren vor allem mit seinen diversen Verschiebungen auf sich aufmerksam machte, ist der Titel mittlerweile für einen Release im laufenden Geschäftsjahr 2022/2023 (1. April 2022 – 31. März 2023) vorgesehen.

Dass es langsam aber sicher vorangeht, darauf deuteten zuletzt auch diverse Alterseinstufungen hin, mit denen „Skull & Bones“ versehen wurde. Zum Abschluss der Woche tauchte eine weitere Alterseinstufung auf, die die Gerüchte befeuert, dass sich Ubisoft in der Tat dazu entschlossen haben könnte, die Arbeiten an den Umsetzungen für die alten Konsolen PlayStation 4 beziehungsweise Xbox One einzustellen.

So wird „Skull & Bones“ in der frisch aufgetauchten Alterseinstufung nämlich nur noch für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Googles Streaming-Dienst Stadia gelistet.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Da eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Ubisoft noch auf sich warten lässt, wäre allerdings auch denkbar, dass die Ableger für die PlayStation 4 und die Xbox One schlichtweg noch nicht zum Test vorlagen oder einfach zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Warten wir ein entsprechendes Statement durch Ubisoft ab. „Skull & Bones“ wurde in den vergangenen Jahren immer wieder verschoben und soll laut Insidern intern mehrere Reboots erfahren haben.

Im April dieses Jahres fanden interne Playtests statt, die es ausgewählten Spielern beziehungsweise Spielerinnen ermöglichten, einen ersten Blick auf die aktuelle Version von „Skull & Bones“ zu werfen und den verantwortlichen Entwicklern entsprechendes Feedback zukommen zu lassen. Wann mit der offiziellen Enthüllung erster Gameplay-Szenen zu rechnen ist, steht aber weiter in den Sternen.

Da „Skull & Bones“ bis spätestens Ende März 2023 veröffentlicht werden soll, können wir aber wohl davon ausgehen, dass weitere Informationen und Eindrücke zum Piraten-Abenteuer in den nächsten Monaten folgen werden.

