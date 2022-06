Fortnite: Update V.21.10 führt Darth Vader und Social Media Tags ein

So sieht Darth Vader im Comic-Look aus.

Epic Games hat ein umfangreiches Update für „Fortnite“ herausgebracht. Dadurch kommt mit Darth Vader einer der ikonischsten Bösewichte ins Spiel. Ihr findet den Sith-Lord jede Runde an einem anderen Ort. Um ihn aufzuspüren, müsst ihr gleich am Anfang im Battle Bus Ausschau nach seinem Raumschiff halten. Markiert euch seinen Landeort und gleitet ihm hinterher.

Schafft ihr es, den dunklen Lord zu besiegen, erhaltet ihr sein mächtiges Lichtschwert. Damit könnt ihr eure Feinde im Nahkampf eliminieren oder es wie ein Bumerang nach ihnen werfen. Um euch wiederum zu verteidigen, könnt ihr gegnerische Schüsse abwehren.

Weil Darth Vader in Begleitung einer Sturmtruppe angereist ist, sind auch die E-11-Blastergewehre wieder verfügbar. Ihr erhaltet eins, indem ihr Sturmtruppler ausschaltet oder imperiale Truhen bei Vaders Landeplatz öffnet.

Eine Anmerkung: In den kompetitiven Spielmodi treten die erwähnten „Star Wars“-Inhalte nicht auf.

Social Media Tags und neue Gruppenfunktion

Was gibt es sonst noch an Neuerungen? In eurem Profil lassen sich nun bis zu drei Social Media-Tags hinzufügen.

Damit zeigt ihr anderen Nutzern:

welche Spielart ihr habt

welche Events ihr bevorzugt

welchen Modus ihr am liebsten spielt

Allerdings testet das Entwicklerteam diese Funktion im Moment noch. Die Tags sollen der Community etappenweise zugänglich gemacht werden.

Wenn ihr nach Spielern mit den gleichen Tags suchen möchtet, könnt ihr vom neuen Feature „Suche nach Gruppe“ Gebrauch machen. Das klassische Einladungssystem besteht aber noch immer.

Zudem sind jetzt die sogenannten Superlevel-Stile erhältlich – aber nur für Besitzer des Battle Passes. Wer Level 140 überschreitet, darf sich über exklusive Bonus-Skins freuen.

Des Weiteren haben die Entwickler die Häufigkeit der Realitätsfrüchte angepasst. Auch der Erkennungsradius von der Option „Soundeffekte visualisieren“ wurde überarbeitet.

Hier seht ihr die Ankunft von Darth Vader:

