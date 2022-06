Skate 4: Enthüllung laut Gerücht im Juli – Gameplay oder Trailer?

Electronic Arts könnte Gerüchten zufolge in wenigen Wochen erste Spielszenen aus „Skate 4“ (oder einfach nur „Skate“) enthüllen. Der Brancheninsider Tom Henderson geht davon aus, dass der Titel im Juli 2022 vorgestellt wird.

Henderson fügte hinzu, dass „Skate 4“ in den vergangenen Monaten ausgiebig getestet wurde, was darauf hindeutet, dass das Spiel in der Entwicklung weiter als bisher angenommen ist. Das Material, das im April durchgesickert war, stammte angeblich aus einer Version, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits Monate alt war.

Gameplay aus Skate 4 zu sehen?

Während die Präsentation von „Skate 4“ nicht offiziell bestätigt wurde, ist ebenfalls unklar, ob wir bei einer Enthüllung tatsächliches Gameplay oder nur einen einfachen In-Game-Trailer sehen werden. Es sei unklar, was genau EA nächsten Monat mit „Skate“ zeigen wird, aber es werde „angenommen, dass das Spiel endlich In-Game-Material erhalten wird“, so Henderson.

Darüber hinaus wurde berichtet, dass Journalisten und Entwickler von „Skate“-Inhalten die Möglichkeit haben werden, „Skate 4“ auszuprobieren.

Electronic Arts gab Anfang des Jahres bekannt, dass der Publisher die traditionelle EA Play-Show in diesem Jahr nicht veranstalten wird, da die Spiele in der aktiven Produktion nicht an einem einzigen Termin gezeigt werden können. Anstatt eine große Show zu veranstalten, verfolgt EA den Plan, die Spiele zu enthüllen, sobald sie bereit sind, gezeigt zu werden. Und dazu gehört nicht zuletzt „Skate 4“.

„Skate 4“ hat noch keinen Release-Termin erhalten. Doch EA ließ durchblicken, dass zwischen dem 31. Januar 2023 und dem 31. März 2023 eine „große IP“ auf den Markt kommen wird. Dabei könnte es sich um das Skateboardspiel handeln. Die Quellen von Henderson konnten jedoch nicht bestätigen, ob dies der Fall ist oder nicht.

Die heutige Nachricht folgt auf ein Gerücht, das gestern im Internet die Runde machte. Behauptet wurde darin, dass „Tony Hawk’s Pro Skater 3“ und Teil 4 aufgrund der Übernahme von Vicarious Visions durch Activision Blizzard abgesagt wurden. Unsere Meldung dazu findet ihr hier.

