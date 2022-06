Square Enix: Investiert in das Cloud-Gaming-Unternehmen Blacknut

Wie Square Enix bekannt gab, wird der Publisher eine strategische Investition in das Cloud-Gaming-Unternehmen Blacknut tätigen. Das Geld soll genutzt werden, um Blacknuts führende Position im Cloud-Bereich weiter auszubauen und neue Technologien zu erforschen.

Wie sich in den vergangenen Wochen abzeichnete, sind die Verantwortlichen des japanischen Entwicklers und Publishers Square Enix derzeit dabei, den Konzern für die Zukunft neu aufzustellen.

Im vergangenen Monat wurde beispielsweise die nordamerikanische Sparte mit Studios wie Eidos Montreal, Square Enix Montreal und Crystal Dynamics für rund 300 Millionen US-Dollar an die schwedische Embracer Group verkauft. Die Einnahmen sollen unter anderem genutzt werden, um Square Enix‘ Kerngeschäft zu stärken.

Ergänzend zur Veräußerung der nordamerikanischen Sparte kündigte Square Enix in einer aktuellen Mitteilung eine Zusammenarbeit beziehungsweise eine strategische Investition in das auf Cloud-Gaming spezialisierte Unternehmen Blacknut an.

Blacknuts führende Position soll untermauert werden

Wie viel Geld in Blacknut investiert wird, verriet Square Enix zwar nicht, bestätigte allerdings, dass die strategische Investition Blacknut in die Lage versetzen soll, neue Technologien zu erforschen und die führende Position des Unternehmens im Cloud-Gaming-Bereich weiter zu festigen. „Wir sind sehr stolz darauf, Square Enix willkommen zu heißen, ein Unternehmen, dessen Genre-definierende Franchises weiterhin Generationen von Spielern überzeugen. Die Entscheidung, in Blacknut zu investieren, ist eine echte Bestätigung unserer Vision, Technologie und unseres Marktansatzes,“ sagte Olivier Avaro, CEO von Blacknut.

„Blacknut ist ein Unternehmen an der Spitze des Cloud-Gamings mit einer einzigartigen Kombination aus technischer Expertise und einer Vision für die Zukunft des Gamings“, kommentierte Hideaki Uehara, Director of Business Development bei Square Enix, die Invesition. „Wir sind vom Potenzial des Cloud-Gaming begeistert und diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, über neue Entwicklungen in diesem Bereich auf dem Laufenden zu bleiben und unser zukünftiges Wachstum zu beschleunigen.“

Related Posts

Der Cloud-Gaming-Dienst von Blacknut steht in 45 Ländern Europas, Nordamerikas oder Südasiens zur Verfügung und räumt den Abonnenten den Zugriff auf mehr als 500 Spiele ein, die via Streaming auf internetfähigen Computern, Mobiltelefonen, Smart-TVs und Set-Top-Boxen oder direkt im Browser gespielt werden können.

Laut einer Studie von Newzoo brachten es die verschiedenen Cloud-Gaming-Dienste im Jahr 2021 auf mehr als 24 Millionen Abonnenten und generierten Umsätze in Höhe von knapp zwei Milliarden US-Dollar.

Quelle: Pressemitteilung

Weitere Meldungen zu Square Enix.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren