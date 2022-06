Dying Light 2: Trailer zu Chapter 1 präsentiert die neuen Feinde und Belohnungen

Mit "Chapter 1: In the Footsteps of the Nightrunners" veröffentlichten die Entwickler von Techland in diesem Monat das bisher umfangreichste Content-Update zum Horror-Action-Titel "Dying Light 2". Ein frisch veröffentlichter Trailer stimmt euch auf die neuen Inhalte ein.

Bereits vor dem offiziellen Release von „Dying Light 2“ versprachen die Entwickler von Techland, dass der Horror-Action-Titel über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren unterstützt werden soll.

Mit „Chapter 1: In the Footsteps of the Nightrunners“ wurde in der vergangenen Woche das bisher umfangreichste Content-Update zu „Dying Light 2“ veröffentlicht. Geboten werden verschiedene neue Widersacher, Belohnungen und mehr. In einem frisch veröffentlichten Trailer möchten die verantwortlichen Entwickler von Techland noch einmal Lust auf mehr machen und gehen kurz auf die wichtigsten Neuerungen ein.

Dies wird im Rahmen von Chapter 1 geboten

Zu den Inhalten, die mit „Chapter 1: In the Footsteps of the Nightrunners“ den Weg in „Dying Light 2“ finden, gehören ein Rangsystem, Kopfgelder und ganz neue Gegner, die euch das Leben schwer machen und im Kampf zum Teil ganz neue Strategien voraussetzen. Um im neuen Rangsystem aufzusteigen, nehmt ihr tägliche und wöchentliche Beutezüge an, in denen ihr Mutationsproben von den neuen Spezialinfizierten Feinden sammelt.

Steigt ihr einen Rang auf, werdet ihr mit den „Harper’s Token“ belohnt, die wiederum genutzt werden können, um Inhalte wie die „Nightrunner’s Claws“ und das „Elite-Nightrunner-Outfit“ freizuschalten. Das Abschließen von Kopfgeldern räumt euch auch den Zugriff auf neue Missionen mit individuellen Herausforderungen ein, in denen neue Gegner wie der Volatile-Tyrant und der Volatile-Hive auf euch lauern.

„Dying Light 2“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

