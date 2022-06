Star Ocean The Divine Force: Frische Eindrücke und Details in der nächsten Woche

Mit "Star Ocean: The Divine Force" wurde im vergangenen Herbst die Rückkehr der beliebten Science-Fiction-Rollenspiel-Serie angekündigt. Wie die Entwickler von Tri-Ace bekannt gaben, dürfen wir uns in der nächsten Woche auf neue Eindrücke und frische Details zum RPG freuen.

Nachdem es in den vergangenen Monaten recht still um das im Herbst 2021 angekündigte Rollenspiel „Star Ocean: The Divine Force“ wurde, kündigten die verantwortlichen Entwickler von Tri-Ace Ende Mai frische Informationen und Spielszenen an.

Wie das japanische Studio heute bestätigte, werden die neuen Details und Eindrücke in der kommenden Woche veröffentlicht. Und zwar im Rahmen des „Star Ocean Program Special Edition“ genannten Livestreams, der am nächsten Donnerstag, den 30. Juni 2022 um 13 Uhr unserer Zeit startet.

Zur Verfügung gestellt wird der besagte Stream unter anderem auf Youtube.

Zwei Charaktere mit individuellen Geschichten

Bei der Erzählung der Geschichte bleiben die Entwickler von Tri-Ace der Reihe treu und bieten euch auch in „Star Ocean: The Divine Force“ zwei spielbare Charaktere. Zwar kreuzen sich die Wege der beiden Helden, trotz allem erlebt jeder der beiden spielbaren Charakteren bis zu einem gewissen Grad seine eigene Geschichte. Während einer der Charaktere einer fortschrittlichen Zivilisation (Sci-Fi) angehört, lebt der andere auf einem unterentwickelten ländlichen Planeten (Fantasy).

Gleichzeitig könnt ihr wie in den Vorgängern mit euren Entscheidungen Einfluss auf den Verlauf der Geschichte und das Ende nehmen. Abschließend versprechen die Macher von Tri-Ace eine lebendige Science-Fiction-Welt und ein strategisches Kampfsystem, das euch im Kampf allerlei Freiheiten einräumen soll.

Weitere Meldungen zu Star Ocean: The Divine Force:

„Star Ocean: The Divine Force“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und wird nach dem aktuellen Stand der Dinge im Laufe des Jahres erscheinen.

Weitere Meldungen zu Star Ocean: The Divine Force.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren