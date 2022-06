Hitman: Agent 47 sollte die „Coca-Cola“ der Stealth-Spiele sein

Das kommende Buch "The History of the Stealth Game" geht unter anderem auch auf die Entwicklung der "Hitman"-Reihe ein. So auch auf das Design von Agent 47, das absolut ikonisch sein sollte.

Wenn man an Agent 47 aus der „Hitman“-Reihe denkt, kommt einem wohl zuallererst der kahle Kopf des Auftragsmörders in den Sinn. Das ist auch so gewollt, wie Janos Flösser, Mitbegründer des Entwicklerstudios IO Interactive, in einem neuen Buch erklärt. Der haarlose Agent 47 sollte so etwas wie die Coca-Cola-Flasche der Stealth-Spiele sein.

„The History of the Stealth Game“ über das ikonische Agenten-Design

In einem neu veröffentlichten Auszug aus dem kommenden Buch „The History of the Stealth Game“ wird unter anderem beschrieben, was sich IO Interactive bei dem Design von Agent 47 dachte. Das Buch des Spielejournalisten Kirk McKeand widmet sich ganz dem Stealth-Genre und konzentriert sich in einem Kapitel auf die Entwicklung der „Hitman“-Reihe.

Wie McKeand erklärt, war es das Hauptziel des Entwicklerteams, eine Marke zu schaffen, die wie Coca-Cola den Test der Zeit bestehen kann. „Wenn man am Strand spazieren geht und ein Stück einer alten Coca-Cola-Flasche findet, und es ist nur ein Stück mit einem roten C darauf, dann weiß man, dass es nicht Pepsi oder Dr. Pepper ist“, so Janos Flösser, Mitbegründer von IO Interactive, in dem Buch. „Das ist definitiv Coca-Cola. Selbst wenn es sich um eine zerbrochene Flasche handelt, erkennst du sie, weil sie sie so gestaltet haben, dass du sie aus jedem Winkel und in jedem Kontext erkennen kannst.“

Mehr zum Thema:

Die ersten Elemente, die für Agent 47 entworfen wurden, waren sein charakteristischer kahler Kopf, der saubere schwarze Anzug, eine rote Krawatte sowie sein frisches weißes Hemd. „Das Team ließ sich im wahrsten Sinne des Wortes von einer Colaflasche inspirieren und prägte einen Strichcode auf den Hinterkopf der Figur. Dies wurde später durch seine charakteristischen Waffen, wie den Draht und seine beiden Silverballer-Pistolen, ergänzt“, schreibt McKeand weiter.

Quelle: VGC

Weitere Meldungen zu Hitman, Hitman 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren