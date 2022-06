Sony INZONE: Monitore und Headsets für Spieler angekündigt

Sony hat mit der INZONE-Serie eine Marke angekündigt, die Peripheriegeräte für den PC abdeckt. Die angekündigte Produktpalette umfasst zunächst zwei Gaming-Monitore und drei Gaming-Headsets.

Die Monitore und Headsets orientieren sich am Design der PlayStation 5, mit Weiß als Hauptfarbe, Schwarz als Sekundärfarbe und blauen Akzenten.

Sonys Flaggschiff-Monitor INZONE M9, der im Sommer für 1.099 Euro auf den Markt kommen wird, bietet 4K-Auflösung mit HDR. Der günstigere M3 folgt später in diesem Jahr, kostet rund die Hälfte und bietet 1080p-Auflösung bei 240 Hz.

Details zu den Monitoren:

INZONE M9: Ein 27-Zoll-Monitor mit 4K-Auflösung und 144 Hz Bildwiederholfrequenz. Er verfügt außerdem über Full Array Local Dimming und DisplayHDR 600-Zertifizierung. Laut Sony deckt der Monitor den DCI-P3-Farbraum zu mehr als 95 Prozent ab.

Auch die Kopfhörer sind kein Schnäppchen. Während das H3-Headset mit 99 Euro zu Buche schlägt, sind es beim H7 schon 229 Euro und beim H9 ganze 299 Euro. Mit Ausnahme des M3 sollen die Headsets im Sommer veröffentlicht werden.

Details zu den Kopfhörern:

INZONE H9: Ein kabelloses Gaming-Headset mit Geräuschunterdrückung und Unterstützung für 360°-Raumklang. Der Kopfhörer verfügt über eine aktive Geräuschunterdrückung mit den Modi Noise Cancelling und Ambient Sound. Er bietet eine Akkulaufzeit von 32 Stunden und eine Schnellaufladung von 10 Minuten für bis zu einer Stunde Nutzung.

Hardware ist mit der PS5 kompatibel

Laut Sony werden der M9-Monitor und beide kabellosen Headsets mit der PS5 funktionieren. Zum Einsatz kommt dabei unter anderem Auto HDR Tone Mapping, wobei der Monitor bei der Ersteinrichtung erkannt und die HDR-Einstellungen automatisch optimiert werden. Der Monitor schaltet außerdem automatisch zwischen dem Kino- und dem Spielemodus um, abhängig davon, was auf der PS5 gerade läuft.

Sowohl die H9- als auch die H7-Kopfhörer werden auf der PS5 über Bildschirmanzeigen verfügen. Ebenfalls werden die Optionen im PS5-Kontrollzentrum angezeigt. Bei beiden Kopfhörern können die Spieler die Lautstärkebalance zwischen Spiel-Audio und Voice-Chat ändern. Und die Headsets bieten Unterstützung für die Tempest 3D AudioTech.

Sony möchte im PC-Segment aufholen

Dass sich die neue Produktlinie mehr an PC- als an Konsolenspieler richtet, sieht Niko Partners Senior Analyst Daniel Ahmad als einen Schritt, um bei den Spielern in Asien mehr Fuß zu fassen.

„Asien ist eine Region der Welt, in der Konsolenspiele von PC- und Handyspielen in den Schatten gestellt werden“, so Ahmad in einem Twitter-Thread. INZONE werde Sony dabei helfen, die Reichweite in Asien zu erhöhen, wo es laut den Daten von Niko Partners mehr als 700 Millionen PC-Spieler gibt.

In einem Gespräch mit der Washington Post räumte Kazuo Kii, President of Home Entertainment Products bei Sony, ein, dass das Unternehmen erst spät in den PC-Spielemarkt eingestiegen sei. Man hofft, die Verbraucher mit den Premium-Produkten zu überzeugen.

„Wir wollen damit nicht sagen, dass wir uns nicht auf die PS5-Nutzer konzentrieren. Aber während wir bei Monitoren und Kopfhörern im Gaming-Segment Nachzügler sind, glauben wir, dass wir eine Chance haben, aufzuholen“, so Kii.

Die Markteinführung von PC-Gaming-Zubehör ist ein weiterer Beweis dafür, dass es Sony mit dem Vorstoß in den PC-Gaming-Bereich ernst meint. Der PlayStation-Chef Jim Ryan betonte während einer Geschäftsbesprechung im vergangenen Monat, dass Sony bis 2025 die Hälfte der jährlichen Veröffentlichungen für PC und Mobilgeräte plant.

