Sony: Kann die PlayStation 4 noch immer nicht zurücklassen

Sony kündigte in der letzten Finanzkonferenz an, ab 2025 keine First-Party-Spiele mehr für die PlayStation 4 veröffentlichen zu wollen. Ab dem Jahr sollen gut 50 Prozent der Titel für die PlayStation 5, 30 Prozent für den PC sowie 20 Prozent der Spiele für Mobilgeräte verfügbar sein. Derzeit hängt das Unternehmen jedoch noch an der betagten Konsole. Die PS4 ist noch immer die wichtigste Plattform für die PlayStation-Umsätze.

Der Großteil der PlayStation-Spieler ist noch immer auf der PS4

Sony bereitet sich also darauf vor, die PlayStation 4 hinter sich zu lassen und sich vollkommen auf die aktuelle Konsole PlayStation 5 zu konzentrieren. Derzeit gibt es jedoch noch einige Hindernisse, die einen schnelleren Schnitt zwischen den Konsolengenerationen schwierig machen. Vor allem wegen den vielen Nutzern, die noch immer Spiele auf der PlayStation 4 kaufen.

Laut dem Finanzbericht ist die PS4 derzeit noch immer die wichtigste Plattform für die PlayStation-Umsätze. Gut 65 Prozent der Einnahmen aus dem PlayStation Store werden über die PS4 generiert. Und auch rund 69 Prozent der PlayStation-Plus-Abonnenten entfallen auf die Konsole aus der letzten Generation.

Sony räumte jedoch ein, dass die Markteinführung der PlayStation 5 noch immer von Lieferproblemen geplagt wird. Dies wird als einer der Gründe dafür gesehen, dass die Gewinne für 2021 hinter den internen Schätzungen zurückbleiben. Die Coronavirus-Pandemie wirkt sich ebenfalls noch auf die Verfügbarkeit von Teilen aus, insbesondere die aktuelle Krise in Shanghai. Auch die Sanktionen gegen Russland wegen des Krieges in der Ukraine haben einen negativen Einfluss auf die Logistik und Produktion der PS5.

Weitere Meldungen zum Thema:

Trotz allem fangen einige Entwickler jedoch bereits damit an, sich vollkommen auf die Current-Gen-Konsolen zu konzentrieren. WB Games Montréal hatte kürzlich erst die PS4- und Xbox-One-Versionen des kommenden „Gotham Knights“ gestrichen. Und auch der Nachfolger von „Jedi Fallen Order“ schlägt in diese Kerbe. Das 2023 erscheinende „Jedi Survivor“ wird nur noch auf der PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie auf dem PC erscheinen.

Quelle: Kotaku

Weitere Meldungen zu PlayStation 5, Playstation, Playstation 4, Sony.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren