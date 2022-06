PS4 & PS5: Deal of the Week bringt den Horror auf die Konsole

Im PlayStation Store wartet ein neues Schnäppchen auf Spieler. Einige Tage lang kann Techlands „Dying Light 2“ günstiger gekauft werden. Es ist das neuste Angebot der Woche und bis zum 7. Juli 2022 im Sale.

Drei Versionen von „Dying Light 2“ werden günstiger verkauft. Dabei handelt es sich einerseits um die Standard Edition, die nach dem Erwerb sowohl auf der PS4 als auch auf der PS5 in der jeweils optimalen Fassung gespielt werden kann. Statt 69,99 Euro werden im Deal of the Week nur 46,89 Euro fällig, was einem Rabatt von 33 Prozent entspricht. Ein ähnlicher Preis wird für „Dying Light 2“ auch bei Amazon erhoben.

Deluxe Edition und Ultimate Edition

Ebenfalls im Angebot ist die Deluxe Edition von „Dying Light 2“. Sie schlägt während des Sales mit 67,49 statt 89,99 Euro zu Buche, was einem Rabatt von 25 Prozent entspricht.

Neben einem Exemplar des Spiels umfasst die Deluxe Edition zusätzlich Zugänge zu einem Story-DLC, einem exklusiven Waffenanhänger, einem legendären Skin-Paket, einem digitalen Poster zum Ausdrucken, einem digitalen Comic sowie einem digitalen Artbook und Soundtrack.

Noch mehr zu bieten hat die Ultimate Edition von „Dying Light 2“. Hier sind es 87,99 statt 109,99 Euro. Käufer dieser Fassung erhalten alle Inhalte der Deluxe Edition. Hinzukommen 2h XP-Boost (Nacht) und Herstellungsgegenstände sowie Zugang zu einem zweiten Story-DLC.

Dying Light 2 im PlayStation Store:

Weitere Angebote im PlayStation Store

Falls ihr „Dying Light 2“ bereits besitzt oder allgemein kein Interesse habt, dann könnten die am gestrigen Mittwoch gestarteten PSN-Angebote eher auf euer Interesse stoßen. Unsere Übersicht zum Sale liefert weitere Details.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Darüber hinaus können weiterhin die PS Plus-Spiele für Juni 2022 in Anspruch genommen werden. Auch die PS Plus-Games für Juli 2022 stehen fest. Sie wurden gestern angekündigt und sind in der verlinkten Meldung aufgelistet.

Weitere Meldungen zu Dying Light 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren