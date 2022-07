Gamescom 2022: Electronic Arts sagt Teilnahme ab

Der nächste Publisher hat die Teilnahme an der Gamescom 2022 abgesagt. Auch Electronic Arts wird nicht dabei sein. Stattdessen setzt das Unternehmen auf dedizierte Livestreams im Laufe des Jahres.

Microsoft wird an der Gamescom 2022 teilnehmen, wie das Unternehmen gestern bekanntgab. Das Unternehmen gehört zu den vergleichsweise wenigen Branchengrößen, die in diesem Jahr nach Köln reisen werden. Denn viele populäre Publisher machen im August einen Bogen um die Messe.

Dazu gehört mittlerweile auch Electronic Arts. Der Publisher hinter „FIFA“ und „Battlefield“ gab auf Nachfrage bekannt, dass das Unternehmen nicht auf der Gamescom 2022 vertreten sein wird. Allerdings werde es über das Jahr hinweg dedizierte Livestreams geben, in denen EA-Games und deren Inhalte vorgestellt werden.

Sony und Nintendo nicht dabei

Electronic Arts reiht sich mit der Absage in eine länger werdende Liste ein. Ebenfalls nicht dabei sind Activision Blizzard, Nintendo, Rockstar Games und Sony Interactive Entertainment, um nur einige Beispiele zu nennen.

Ihre Teilnahme bestätigt haben neben Microsoft samt Bethesda laut offizieller Liste: 2K (trotz gegenteiliger Meldungen), 505 Games, Aerosoft, Amazon, Assemble Entertainment, Astragon Entertainment, Bandai Namco, Daedalic Entertainment, GIANTS Software, HandyGames, HoYoverse, Humble Games, HyperX, Kalypso Media Group, Koch Media, Krafton, Level Infinite (Tencent), NetEase Games, SEGA Europe, Team17, THQ Nordic, Ubisoft und Warner Bros. Games.

Die Veranstalter sprechen von über 500 angemeldeten Unternehmen. Weitere Details dazu sind auf der offiziellen Webseite der Messe zusammengefasst.

Die Gamescom 2022 wird vom 24. bis zum 28. August 2022 in Köln veranstaltet. Zuvor findet am 23. August 2022 die Show Opening Night Live statt, in deren Rahmen mit der einen oder anderen Ankündigung gerechnet werden kann.

Auch wenn einige große Namen fehlen: Werdet ihr in diesem Jahr an der Gamescom teilnehmen, die erstmals nach zwei Jahren wieder als Präsenzveranstaltung erfolgen wird?

