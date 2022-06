Gamescom 2022: Fehlen von Sony und Co. wird nicht weiter auffallen, meint THQ Nordic

Nachdem die Gamescom in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der COVID-19-Pandemie in einem rein digitalen Format stattfand, kehrt Europas führende Messe für Videospiele in diesem Jahr zum Publikumsverkehr zurück.

Lange sollte die Freude der Spieler und Spielerinnen allerdings nicht währen. Stattdessen sorgten in den vergangenen Tagen und Wochen die Absagen von Größen wie Sony Interactive Entertainment, Nintendo oder Activision Blizzard für lange Gesichter in der Gaming-Community. Deutlich entspannter sieht das Ganze Florian Emmerich, im deutschsprachigen Raum für die PR-Arbeit von THQ Nordic verantwortlich.

Wie Emmerich im Interview mit Gameswirtschaft zu verstehen gab, wird das Fehlen der Branchengrößen seiner Meinung nach nämlich nicht weiter ins Gewicht fallen.

Keine Auswirkungen auf den Stellenwert der Gamescom

„Auf den Stellenwert der Gamescom hat das unserer Meinung nach keinerlei Auswirkung. Sony und Nintendo werden ihre Gründe haben, vielleicht mangelt es ihnen derzeit an spannenden Games, vielleicht gibt es noch konzernweite Corona-Schutzmaßnahmen – wir wissen es nicht“, meint Emmerich.

„Für die Besucher klingt das vielleicht zunächst nach einer Enttäuschung, aber ich glaube, dass die zahlreichen anderen Aussteller durchaus hochkarätige Highlights präsentieren werden, sodass das Fehlen von Sony, Nintendo und den anderen am Ende gar nicht weiter auffällt.“

THQ Nordic wird laut Emmerich mit neun Titeln zur Gamescom 2022 nach Köln reisen und diese in Halle 8 auf einer knapp 1.000 Quadratmeter großen Fläche präsentieren.

