Gamescom 2022: Nach Nintendo – Auch Sony PlayStation sagt der Messe ab

Nachdem die COVID-19-Pandemie in den letzten beiden Jahren dazu führte, dass die Gamescom lediglich in einem digitalen Format stattfinden konnte, kehrt Europas führende Messe für Videospiele 2022 zum Publikumsverkehr zurück.

Allerdings zeichnete sich in den vergangenen Wochen ab, dass die Besucher in diesem Jahr auf diverse Schwergewichte der Videospielindustrie verzichten müssen. So bestätigten beispielsweise Activision Blizzard, Nintendo oder Take-Two Interactive, dass die Unternehmen in diesem Jahr nicht mit von der Partie sein werden. Zu ihnen gesellt sich nun ein weiterer prominenter Publisher: Sony Interactive Entertainment.

Ohne genauer auf die Gründe einzugehen, bestätigte der Konzern gegenüber GamesWirtschaft den Verzicht auf einen Auftritt auf der Gamescom 2022.

Diese Publisher sind auf der Gamescom 2022 vertreten

Daher sollten Besucher nicht mit Ankündigungen oder der Präsentation kommender Highlights wie „God of War: Ragnarök“ oder PlayStation VR2 rechnen. Doch welche bekannten Publisher werden die Gamescom 2022 aktiv unterstützen und mit einem eigenen Stand vertreten sein? Laut den Verantwortlichen der Kölner Messe werden in diesem Jahr nicht weniger als 250 Firmen aus aller Welt vertreten sein. Zu den bekanntesten Namen gehören THQ Nordic, Koch Media oder Bandai Namco Entertainment.

Bisher unbestätigten Berichten zufolge sollen zudem Microsoft beziehungsweise Xbox einen großen Auftritt auf der Gamescom 2022 planen. Darauf wies der Windows Central-Autor und Industrie-Insider Jez Corden in einem Podcast Anfang Mai hin. Eine offizielle Bestätigung des Redmonder Software-Riesen steht allerdings noch aus.

Die Gamescom 2022 findet vom 23. bis zum 28. August 2022 statt. Weitere Details zu den Tickets sowie den Preisen haben wir hier für euch zusammengefasst. Eingeläutet wird die Gaming-Messe auch in diesem Jahr vom „Opening Night Live“-Event, das von Geoff Keighley produziert und moderiert wird.

