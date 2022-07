Test Drive Unlimited – Solar Crown: Together we Drive – Neuer Trailer zum Rennspiel

Im Rahmen der rein digitalen „Nacon Connect 2022“ stellte uns der Publisher Nacon am gestrigen Donnerstag Abend verschiedene Titel vor beziehungsweise kündigte neue Projekte an.

Wie bereits im Vorfeld der „Nacon Connect 2022“ bestätigt wurde, gehörte unter anderem das ambitionierte Open-World-Rennspiel „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ zu den Titeln, auf die sich die Spieler und Spielerinnen freuen durften. Wer darauf gehofft haben sollte, dass wir endlich mit handfesten Spielszenen bedacht werden, wurde allerdings enttäuscht.

Stattdessen wurde lediglich ein Trailer veröffentlicht, in dem die Entwickler von Kylotonn etwas näher auf die Spielwelt und das Setting von „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ eingingen.

Die alten Konsolen gehen leer aus

Wie die Verantwortlichen von Nacon und Kylotonn im Mai dieses Jahres einräumten, benötigt „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ noch etwas mehr Entwicklungszeit als ursprünglich geplant und wird daher nicht mehr 2022 erscheinen. Stattdessen wird mittlerweile eine Veröffentlichung im Laufe des Jahres 2023 angepeilt. Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ nur noch für den PC sowie die aktuellen Konsolen erscheint, während die alten Plattformen in Form der PlayStation 4 und der Xbox One leer ausgehen.

Ein Schritt, durch den gewährleistet ist, dass die Entwickler von Kylotonn keine Rücksicht mehr auf die betagte Technik der alten Konsolen-Generation nehmen müssen und sich stattdessen auf die moderne Hardware konzentrieren können. In „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ verschlägt es euch auf eine Insel vor der Metropole Hong Kong, auf der zwei unterschiedliche Fraktionen um die Vorherrschaft kämpfen. Ihr schließt euch wahlweise den Sharps oder den Streets an und versucht, eure Fraktion mit Rennen und ähnlichen Aktivitäten an die Spitze zu führen.

Wann endlich mit den ersten Gameplay-Szenen zu „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ zu rechnen ist, verrieten Nacon und Kylotonn bisher nicht.

