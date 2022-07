Supermassive Games: Übernahme durch Nordisk Games angekündigt

Das dänische Unterhaltungsunternehmen Nordisk erwarb im Jahr 2021 30,7 Prozent des englischen Entwicklers Supermassive Games. Nun hat sich die Firma für die komplette Übernahme des Studios entschieden. Damit hält Nordisk Games nun Beteiligungen an mehreren europäischen Spieleunternehmen.

Nordisk will Wachstumsstrategie von Supermassive Games unterstützen

„Es ist etwas mehr als ein Jahr her, dass Nordisk Games eine erste Investition in Supermassive Games und unsere Vision für die Zukunft getätigt hat. In dieser Zeit haben wir festgestellt, dass wir viele wichtige Werte mit Mikkel [Weider, CEO von Nordisk] und seinem Team teilen“, so Pete Samuels, CEO von Supermassive Games, in der Erklärung. „Nachdem wir im vergangenen Jahr so positive Erfahrungen gemacht haben, fiel uns die Entscheidung nicht schwer, als Nordisk Games eine Aufstockung ihrer Investition in Erwägung zog. Wir haben eine aufregende und ehrgeizige Wachstumsstrategie für Supermassive Games, die durch die Beteiligung von Nordisk Games nur noch verstärkt wird. Ich bin sehr gespannt darauf, wohin uns die Sicherheit, die diese Partnerschaft bietet, und der weitere Zugang zum Fachwissen von Nordisk Games führen werden.“

Nordisk Games gehört zum Unterhaltungsunternehmen Nordisk Film, einem Teil von Egmont, einer führenden nordischen Mediengruppe. Supermassive Games ist nun das dritte Studio, das sich vollständig im Besitz des Unternehmens befindet. Zudem hat die Gruppe Investitionen in andere Studios getätigt, wie etwa den „Call of the Sea“-Publisher Raw Fury sowie den „Metroid: Samus Returns“-Entwickler MercurySteam.

Weitere Meldungen zu „The Quarry“:

Supermassive Games wurde 2008 von Pete und Joe Samuels gegründet. Bekannt ist der Entwickler unter anderem für „Until Dawn“ sowie die Reihe „The Dark Pictures Anthology“. Zuletzt veröffentlichte das Studio „The Quarry“.

Quelle: Supermassive Games, VGC

Weitere Meldungen zu Nordisk Games, Supermassive Games.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren