The Quarry: Update führt Multiplayer-Modus „Wolf Pack“ und mehr ein

Ihr könnt euch jetzt ein neues Update für das erzählerische Horrorspiel „The Quarry“ herunterladen. Dadurch kommt der Multiplayer-Modus hinzu, der es zum Release nicht ins Spiel geschafft hatte. Der Grund dafür waren Mitarbeiter, die aus der sich im Krieg befindlichen Ukraine evakuiert werden mussten.

Couch-Koop war bereits zur Veröffentlichung spielbar. Jetzt dürft ihr euch auch mit Kollegen zusammenschließen, die sich nicht unmittelbar vor Ort befinden.

Gemeinsam mit bis zu sieben Freunden

In diesem Modus kann der Host bis zu sieben Freunde einladen, um den Teenie-Horror als Gruppe zu erleben. Während er selbst die Steuerung übernimmt, dürfen die zuschauenden Teilnehmer bei jeder Entscheidung gemeinsam abstimmen. Die Mehrheit bestimmt also, welche Auswahlmöglichkeit eintrifft.

Weil der Titel über unzählige Enden verfügt, hat der ein oder andere Spieler sicherlich Lust, einen weiteren Durchlauf anzugehen. Mit einer Spielzeit von etwa zehn Stunden hält sich der Umfang zudem in Grenzen.

Neben dem Multiplayer kommen durch das Update alle sechs Episoden des Bizarre Yet Bonafide-Podcasts hinzu. Und zusätzlich führt das Entwicklerteam ein paar Outfits für die spielbaren Charaktere ein. All diese kosmetischen Inhalte sind an die 1980er-Jahre angelehnt – genau wie die Handlung selbst. Deluxe-Edition-Besitzer können darauf schon zugreifen, während Käufer der Standard-Version 15 Euro dafür ausgeben müssen.

Seit dem 10. Juni ist „The Quarry“ für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erhältlich.

