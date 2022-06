The Quarry: Multiplayer wurde verschoben, um Team aus der Ukraine zu holen

The Quarry:

Vor dem Release wurde bekannt, dass sich der Multiplayer-Part von "The Quarry" verschieben wird. Nun sprach der Creative Director des Spiels davon, dass Teile des Teams und die Server aus der Ukraine geholt werden mussten.

Am 10. Juni ging das Teenie-Horror-Abenteuer „The Quarry“ von den Entwicklern von Supermassive Games an den Start. Kurz vor dem Release des Spiels gab das Studio bekannt, dass der Multiplayer-Part des geistigen Nachfolgers von „Until Dawn“ verschoben wird. Ein Grund wurde damals nicht genannt. Nun verriet der Creative Director von „The Quarry“, Will Byles, dass das Studio einen Teil des Teams erst aus der Ukraine holen musste.

Multiplayer-Team musste in Sicherheit gebracht werden

„Wir hatten eine etwas seltsame Sache mit dem Multiplayer, weil ein Teil unseres Teams in der Ukraine stationiert ist“, sagte Byles kürzlich im Gespräch mit IGN. „Also mussten wir den Multiplayer verschieben, weil sie umziehen mussten.“ Als angekündigt wurde, dass der Multiplayer-Modus verschoben wird, sagte das Studio, dass der Part spätestens bis zum 8. Juli zum Spiel hinzugefügt werden wird. Laut Byles liegt dies noch immer im Zeitplan.

Der Modus sei bereits fertig, das Studio musste jedoch auch die Server aus Sicherheitsgründen von Kiew in der Ukraine nach Warschau in Polen verlegen. „Wir mussten den Server von Kiew nach Warschau verlegen und die Jungs mussten dort raus, weil es offensichtlich sehr gefährlich war“, so Byles. „Es wird buchstäblich ein paar Wochen dauern. Es ist eigentlich schon fertig. Jetzt muss es noch getestet werden.“

Bei dem Online-Mehrspielermodus von „The Quarry“ wird der Host die Kontrolle über das Spiel übernehmen. Bis zu sieben weitere Mitspieler werden dann über die Entscheidungen in dem Horror-Game abstimmen können. Dazu wird es einen lokalen Mehrspielermodus geben, bei dem die Spieler abwechselnd die Protagonisten steuern können.

Quelle: IGN

