PlayStation Stars: Sony kündigt neues Treueprogramm an

Sony hat mit PlayStation Stars ein neues Treueprogramm angekündigt. Es soll im Laufe des Jahres kostenlos an den Start gehen und Spieler belohnen, die an bestimmten Kampagnen und Aktivitäten teilnehmen.

Als Beispiel nennt Sony die “Monthly Check-In”-Kampagne, bei der Spieler lediglich ein beliebiges Spiel in Angriff nehmen müssen, um Prämien zu erhalten. Ebenfalls verweist der PS5-Hersteller auf Turniere, die es zu gewinnen gilt, und auf Trophäen, die im Rahmen des Treueprogramms besonders belohnt werden können.

Beispielsweise kann es vorkommen, dass Spieler, die bei einem Blockbuster-Titel in der jeweiligen lokalen Zeitzone eine Platin-Trophäe abstauben, besonders profitieren.

Punkte können eingelöst werden

Sämtliche Mitglieder von PlayStation Stars erhalten für die ausgesuchten Aktivitäten Treuepunkte, die eingelöst werden können, beispielsweise gegen PSN-Guthaben und ausgewählte PlayStation Store-Produkte.

Für PlayStation Plus-Mitglieder ist die Teilnahme noch komfortabler: Sobald sie sich für PlayStation Stars angemeldet haben, erhalten sie zusätzlich und automatisch Punkte für Käufe im PlayStation Store.

PlayStation Stars bekommt neue Prämienart

Mit PlayStation Stars wird ebenfalls eine neue Prämienart namens “digitalen Sammlerstücke” eingeführt. Dabei handelt es sich um digitale Abbildungen von Dingen, die PlayStation-Fans laut Sony lieben. Dazu gehören Figuren von beliebten Charakteren aus Spielen und anderen Unterhaltungsformaten sowie „liebgewonnene Geräte, die die Innovationsgeschichte von Sony widerspiegeln“.

Laut Sony wird es stets ein neues Sammlerstück geben, das ihr einsammeln könnt, ein extrem seltenes Sammlerstück, das ihr womöglich unbedingt besitzen möchtet, oder ein Überraschungsstück, das ihr nur zum Spaß sammeln könnt.

„Wir hoffen, dieses neue Programm weckt Erinnerungen an vergangene Spiele und macht Lust auf die Zukunft mit PlayStation: Wir erinnern an die Spiele-Epochen, die wir gemeinsam erschaffen haben, zeigen neue Wege auf, die es zu erforschen gilt, und bringen Spieler bei globalen Feiern zusammen“, so Sony in der heutigen Ankündigung.

Laut Sony wird sich das PlayStation Stars-Programm im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Aktuell werden einige erste Tests durchgeführt, bevor im weiteren Verlauf dieses Jahres eine phasenweise Einführung erfolgt, wie es schon beim dreistufigen PS Plus-Programm der Fall war.

