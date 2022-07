John Riccitiello: Unity-Chef teilt gegen Entwickler aus, die Monetarisierung nicht früh planen

Der Unity CEO John Riccitiello, der einst an der Spitze des Publishers Electronic Arts war, äußerte sich in einem Interview recht abfällig über Entwickler, die bei der Produktion von Spielen nicht frühzeitig die Monetisierung mit einbauen. Es seien „verdammte Idioten“.

Auf die Frage nach dem Widerstand einiger Entwickler gegen die Implementierung der Monetarisierung in einer frühen Phase des Entwicklungsprozesses antwortete der Unity-Geschäftsführer, dass er diese Leute zwar zu schätzen wisse, dieser Ansatz aber auch dumm sei.

„Ferrari und einige der anderen High-End-Automobilhersteller arbeiten immer noch mit Ton und Schnitzmessern. Es ist ein sehr kleiner Teil der Spieleindustrie, der so arbeitet. Und einige dieser Leute sind mir die liebsten Menschen auf der Welt, mit denen ich streiten kann – sie sind die schönsten und reinsten, brillantesten Menschen. Sie sind aber auch einige der größten Idioten“, so Riccitiello.

Der Vorschlag, die Monetarisierung früher im kreativen Prozess zu implementieren, stieß bei einigen Entwicklern auf Ablehnung. Laut Riccitiello gebe es jedoch „keinen einzigen Entwickler auf der Welt“, der nicht wissen möchte, wie er seine Spiele optimieren kann, um damit mehr Erfolg zu haben.

Riccitiello erklärte weiter: „Ich bin schon länger in der Spieleindustrie als die meisten anderen – bis zu den grauen Haaren und all das. Früher war es so, dass die Entwickler ihr Spiel den Publishern und Vertriebsmitarbeitern über die Mauer warfen, ohne dass es vorher eine Interaktion gab. Dieses Modell ist in der Philosophie vieler Kunstformen und Medien verankert. Und ich habe großen Respekt davor; ich kenne ihre Hingabe und Sorgfalt.“

Allerdings teile sich diese Branche in „diejenigen, die immer noch an dieser Philosophie festhalten, und diejenigen, die sich massiv damit beschäftigen, wie man herausfindet, was ein erfolgreiches Produkt ausmacht“.

Die Reaktionen aus den Reihen der Entwickler und Community ließen nicht lange auf sich warten und verurteilten die Äußerungen von Riccitiello weitgehend.

„Ich stimme John Riccitiello absolut nicht zu“, heißt es etwa in einem Statement auf Twitter. „Was dieser Drecksack nicht begreift, ist, dass manche Leute einfach Spaß daran haben, Spiele zum Spaß zu machen. Oder um sich weiterzubilden. Oder um einen Gedanken, eine Idee oder eine Erfahrung mit anderen zu teilen. Diese Schöpfer und ihre Spiele sind absolut legitim. Und ihr Prozess sollte nicht verurteilt werden.“

Es folgte die Frage, warum diese Entwickler Idioten seien, nur weil sie den Spielern nicht das Geld aus der Tasche ziehen möchten.

Oder auch: „John Riccitiello hält mich für einen Idioten. Ich halte ihn für ein kleines, gieriges Kapitalistenschwein, dem es nur ums Geld geht. Ich habe es so satt, dass Leute wie er Dinge ruinieren, die ich liebe.“

Ein anderer Twitter-User fasste seine Sicht auf die Dinge wie folgt zusammen:

Come on Game Dev twitter; why are we pretending that we’re only just now realizing John Riccitiello is the evil CEO that he is?

We’ve known this for *Decades*, the dude ran EA.

EA!

Do better!

— Snipehunter (@snipehunter) July 14, 2022