WWE 2K22: „The Whole Dam Pack“ ab sofort verfügbar – Trailer und Details

Die Wrestlingsimulation "WWE 2K22" hat ein weiteres DLC-Paket namens "The Whole Dam Pack" erhalten. Unter anderem sind Rob Van Dam und Logan Paul ab sofort im Spiel verfügbar.

2K Games und Visual Concepts haben das letzte Roster-Paket für die Wrestlingsimulation „WWE 2K22“ veröffentlicht. Mit „The Whole Dam Pack“ werden einige neue Charaktere ins Spiel gebracht.

Sieben weitere Charaktere

Ab sofort können sich die Käufer des DLC-Pakets mit Rob Van Dam, LA Knight, Machine Gun Kelly, Xia Li, Logan Paul, Commander Azeez und Sarray ins Seilgeviert wagen. All diese Neuzugänge werden mit EVO-Karten auch in MyFaction aufgenommen. Auch wenn es sich um das bisher letzte DLC-Paket handelt, wünschen sich die Fans noch weitere bekannte Gesichter wie Cody Rhodes und NXT 2.0-Superstars Bron Breakker, The Creed Brothers, Gigi Dolin, Jacy Jayne, Carmelo Hayes und weitere.

Es ist nicht bekannt, ob die Entwickler in Zukunft noch weitere DLCs nachreichen werden. Sollten sich 2K Games oder Visual Concepts zu möglichen Plänen zu Wort melden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

„WWE 2K22“ ist für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC im weltweiten Handel erhältlich. Mit einem Trailer gewährt man uns bereits einen Blick auf „The Whole Dam Pack“:

