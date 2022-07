FIFA 23: Veröffentlichungstermin und Debüt-Trailer

Nach der Enthüllung der Cover hat Electronic Arts die Vorstellung von „FIFA 23“ fortgesetzt und einen Trailer zum kommenden Fußballspiel veröffentlicht. Anschauen könnt ihr euch den Clip unterhalb dieser Zeilen im Youtube-Stream.

Darüber hinaus wurde der Veröffentlichungstermin von „FIFA 23“ angekündigt. Erscheinen wird der Titel demnach am 30. September 2022 in der Standardedition und am 27. September 2022 in der Ultimate Edition. Letztere gewährt entsprechend einen Early Access.

Frauen-Vereinsmannschaften mit dabei

Auch bestätigt Electronic Arts noch einmal die Integration von Frauen-Vereinsmannschaften und die Verwendung der HyperMotion2-Technologie. Zudem können Spieler den FIFA World Cup 2022 in Katar sowie den FIFA Women’s World Cup 2023 in Australien und Neuseeland erleben. Zur weiteren Ausstattung von „FIFA 23“ gehören Cross-Play-Features.

„Die Weiterentwicklungen der HyperMotion2-Technologie und des Physiksystems von FIFA 23 sorgen für eine Reihe neuer Features, die das Spielerlebnis noch intensiver gestalten als je zuvor. Die Bewegungen der Teams und der Spieler sind überall auf dem Rasen noch reaktiver, noch intelligenter und noch authentischer“, so das versprechen von Electronic Arts in der Pressemeldung.

Mit dabei sein werden ebenfalls „ein neues intelligentes Dribblingsystem, natürlichere und flüssigere Schuss-Übergänge, eine neue Beschleunigungs-Mechanik und ein verbessertes Spielerbewusstsein“. Die Animationen der Frauen sollen wiederum auf den Bewegungen realer Spielerinnen basieren.

Auch hinsichtlich der Lizenzen kann sich das diesjährige Spiel wieder sehen lassen. Mit dabei sind laut Electronic Arts mehr als 19.000 Spieler und 700 Teams, über 100 Stadien und mehr als 30 Ligen. Als Beispiele für Neuerungen können die Barclays Women’s Super League und die Division 1 Arkema genannt werden.

„FIFA 23“ beinhaltet verschiedene Modus-Fortschritte und Neuerungen in den Bereichen Karrieremodus, Pro Clubs, Volta Football, Ultimate Team und mehr. Und das neue Trainingszentrum-Coaching-System soll neuen und weniger erfahrenen Spielern die Möglichkeit geben, die Grundlagen des Gameplays zu erlernen und ihre Fähigkeiten vor dem Sprung in eine Partie zu verbessern.

Mit weiteren Ankündigungen dieser Art ist in den kommenden Tagen und Wochen zu rechnen. Sobald die wichtigsten Details vorliegen, lest ihr auf PLAY3.DE eine zusammenfassende Vorschau. Nachfolgend der Debüt-Trailer zu „FIFA 23“:

