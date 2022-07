Persona 5 Royal: Offenbar kein PS5-Ugrade für PS4-Version

"Persona 5 Royal" nähert sich der Veröffentlichung auf der PS5, was die Frage aufkommen ließ, ob es eine Upgrade-Möglichkeit für Besitzer der PS4-Version geben wird. Die japanische FAQ lässt die Hoffnungen schwinden.

„Persona 5 Royal“ wird in diesem Jahr für die PS5 veröffentlicht, nachdem die erweiterte Version von „Persona 5“ schon seit 2020 auf der PS4 verweilt und dort mit einem Metascore von 95 punkten kann.

Doch dürfen Besitzer der PS4-Version von „Persona 5 Royal“ mit einem Update kostenpflichtig oder kostenlos auf die PS5-Fassung upgraden? Es scheint, dass ein solcher Vorgang nicht vorgesehen ist und Interessenten einen Neukauf in Erwägung ziehen müssen.

Kein Upgrade-Produkt geplant

Auf der japanischen Webseite der „Persona“-Reihe wurde eine, in der die Upgrade-Frage thematisiert wird. So heißt es dort: „Wenn ich die PS4-Version von Persona 5 Royal gekauft habe, kann ich dann auf die PS5-Version von Persona 5 Royal upgraden?“

Die Antwort klingt ernüchternd: „Es tut uns leid, aber für diesen Titel gibt es keine Produkte für Käufer von Persona 5 Royal auf der PlayStation 4.“

Atlus würde sich aber freuen, wenn ihr „Persona 5 Royal“ für die PS5 kaufen würdet, sofern ihr das Spiel auf der neuen Sony-Konsole spielen möchtet.

Ein Missverständnis oder ein Problem bei der Übersetzung aus dem Japanischen sind nicht gänzlich ausgeschlossen. Allerdings klingt die Aussage recht eindeutig, sodass eine Upgrade-Möglichkeit im Grunde ausgeschlossen werden kann. Eine Ankündigung für den westlichen Markt dürfte in absehbarer Zeit für Gewissheit sorgen.

In der japanischen FAQ werden ebenfalls einige allgemeine Fragen zu „Persona 5 Royal“ beantwortet. Unter anderem versichert Atlus, dass auch Spieler in den Titel einsteigen können, die nie zuvor ein „Persona“ gespielt haben, da es ein in sich geschlossenes Spiel ist.

Auch wird in der FAQ auf die Änderungen gegenüber dem Grundspiel eingegangen, darunter eine weitere Geschichte und die Integration von herunterladbaren Inhalten. Die Vorbesteller-Boni werden derzeit geplant.

„Persona 5 Royal“ wird am 21. Oktober 2022 für PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC veröffentlicht. Was haltet ihr vom Verzicht auf die Upgrade-Möglichkeit für Bestandskunden?

