The Last of Us Part 1: Viele Fans zeigen sich enttäuscht nach Gameplay-Leak

The Last of Us Part 1:

Nachdem mehrere Gameplay-Videos von "The Last of Us Part I" durchgesickert sind, bemängeln die Fans fehlende Gameplay-Neuerungen. Die Diskussionen um einen zu hoch angesetzten Preis werden damit erneut entfacht.

"The Last of Us Part 1" erscheint am 2. September für PS5.

Inofizielle Gameplay-Videos zu „The Last of Us Part 1“ kursieren durch das Netz. Laut dem Branchen-Insider Shpeshal_Nick handelt es sich hierbei um den aktuellsten Build des Remakes. Jedoch ist er sich nicht sicher, ob dahinter wirklich die endgültige Version steckt. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass sich bis zum Erscheinungstag noch etwas ändert.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Unabhängig davon haben die geleakten Spielszenen zu Unmut bei den Fans geführt. Denn neben den grafischen Verbesserungen scheint das Gameplay unverändert zu sein: Joel kann weder ausweichen noch sich hinlegen. Zudem hat das Entwicklerteam keine neue Animationen hinzugefügt – zumindest in den Nahkämpfen. Stattdessen sind die Bewegungsabläufe aus dem Original zu sehen.

Preis doch ungerechtfertigt?

Einige Fans haben damit zwar kein Problem, finden aber den Preis in Höhe von 79,99 Euro angesichts der Umstände unangebracht. Schon vor einem Monat bezeichnete ein aufgebrachter Nutzer den Preis als „einen Schlag ins Gesicht„.

Erschwerend kommt hinzu: Der Online-Modus „Factions“ ist nicht enthalten. Aktuell arbeitet Naughty Dog nämlich an einem eigenständigen Multiplayer-Titel, der wesentlich umfangreicher ausfallen soll.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Auch der bekannte Branchen-Spezialist Tom Henderson zeigt seine Enttäuschung. Seinem Eindruck nach bekommen wir es lediglich mit einem grafischen Upgrade von „The Last of Us “ zu tun. Den Kauf empfiehlt er nur Spielern, die mit dem Original nie in Berührung gekommen sind.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Im Großen und Ganzen scheint das Remake zu stark dem 2014 veröffentlichten Remaster zu ähneln. Nur bei der Grafik ist ein deutlicher Unterschied zu erkennen.

Die negativen Eindrücke der Spieler passen jedenfalls nicht zur kürzlich getätigten Aussage des Animateurs Robert Morrison. Auf Twitter wehrte er sich gegen den Vorwurf „Es ist nur Geldmacherei“. Vielmehr handle es sich „um das am sorgfältigsten gebaute Projekt“, das er je gesehen habe.

Weitere Meldungen zu „The Last of Us Part I“:

Naughty Dog hat sich nach aktuellem Stand noch nicht zu den Leaks geäußert. Bis ihr offizielles Gameplay anschauen dürft, wird es zumindest nicht mehr lange dauern. Sowohl Grafik als auch Gameplay sollen bald gezeigt werden.

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren