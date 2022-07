The Last of Us Remake: Grafik, Technik und Gameplay sollen bald gezeigt werden

The Last of Us Remake:

Falls es euch nach mehr vom Remake des Naughty Dog-Hits "The Last of Us Part 1" dürstet, dann solltet ihr in den kommenden Wochen die Augen offenhalten. Die Entwickler möchten die Grafik, die Technik und das Gameplay vorstellen.

Das Remake von „The Last of Us Part 1“ hat den offiziellen Goldstatus erreicht. Das bedeutet, dass die Arbeiten am Grundspiel fertig sind und der Titel vervielfältigt werden kann. Mögliche Updates bleiben davon natürlich unberührt.

Doch auch wenn Naughty Dog und Sony in den vergangenen Wochen einige Trailer und Videoschnipsel zum Remake von „The Last of Us Part 1“ in den Umlauf brachten, steht die große Gameplay-Enthüllung noch aus. Allzu lange müsst ihr auf weiteres Material aber nicht mehr warten, wie die Entwickler auf Twitter versprachen.

„Wir freuen uns darauf, euch in den nächsten Monaten bis zur Veröffentlichung mehr von der beeindruckenden Grafik, der Technik und dem Gameplay zu zeigen, an dem das Team gearbeitet hat. Bleibt dran!“, so Naughty Dog auf Twitter.

Launch in weniger als zwei Monaten

Allzu viel Zeit für weitere Enthüllungen bleibt ohnehin nicht mehr. Denn schon am 2. September 2022 soll das Remake von „The Last of Us“ veröffentlicht werden. Zunächst kommen Besitzer einer PS5 in den exklusiven Genuss der neuen Fassung, bevor irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt die PC-Community einsteigen kann. Das Remake beansprucht mindestens 79 GB freien Speicherplatz.

Eine Digital Deluxe Edition ist ebenfalls käuflich. Die erweiterte Fassung schlägt mit 89,99 Euro zu Buche und umfasst neben dem Spiel einige digitale Zusatzinhalte, darunter die “Erhöhte Fertigungsgeschwindigkeit”-Fähigkeit und die “Erhöhte Heilungsgeschwindigkeit”-Fähigkeit. Hinzu kommen Skins und weitere Inhalte, die ihr in der hier verlinkten Meldung aufgelistet vorfindet.

Eine Firefly Edition wurde exklusiv für den US-Markt angekündigt. Allerdings prüfen Sony und Naughty Dog, ob die Auflage dieser Edition, die bereits vergriffen ist,. Womöglich profitieren auch europäische Spieler von höheren Stückzahlen.

Das Remake von „The Last of Us“ sorgte in den vergangenen Wochen nicht nur für Begeisterung. Viele Fans kritisieren, dass die neue Version wie ein sehr konventionelles Upgrade eines Spiels aussieht, das eigentlich gar kein Remake braucht. Hinzu kommt ein Einstiegspreis von 79,99 Euro, den viele Spieler als Geldschneiderei ansehen, was in einem aktuellen Statement jedoch zurückgewiesen wurde.

