The Last of Us Remake: Laut Leaker ohne spielerische Verbesserungen – Technische Daten bekannt?

Heute brachte ein Leaker nicht nur diverse Videos und Bilder zum Remake von "The Last of Us Part 1" in Umlauf. Gleichzeitig möchte der Leaker technische Details und weitere Informationen zur Neuauflage in Erfahrung gebracht haben.

Das Remake zu "The Last of Us Part 1" erscheint im September 2022.

Auch wenn die Verantwortlichen von Naughty Dog kürzlich bekannt gaben, dass das Remake zu „The Last of Us Part 1“ offiziell den Gold-Status erreichte, lassen weitere Details und handfeste Eindrücke zur Neuauflage nach wie vor auf sich warten.

Für Gesprächsstoff sorgte heute ein Leaker, der diverse Videos und Schnappschüsse in Umlauf brachte. Ergänzend dazu wies der besagte Leaker darauf hin, dass das Remake zu „The Last of Us Part 1“ mit mehreren Darstellungsmodi ausgeliefert wird. Zum einen hätten wir es hier mit einem Gameplay-Modus zu tun, der in 4K und 40 Bildern die Sekunde dargestellt wird.

Hinzukomme ein Framerate-Modus mit 60FPS und 4K. Ob native 4K oder doch nur eine dynamische 4K-Auflösung geboten werden, geht aus den Angaben des Leakers nicht hervor.

VRR-Unterstützung ebenfalls an Bord?

Weiter berichtete er, dass das Remake zu „The Last of Us Part 1“ eine VRR-Unterstützung spendiert bekommt. Abschließend ist die Rede davon, dass die Neuauflage im Vergleich mit dem originalen „The Last of Us“ keinerlei spielerische Verbesserungen bietet. Hier stehen die Aussagen des Leakers allerdings im direkten Gegensatz zu einem damaligen Statement von Naughty Dog, das diverse Gameplay-Optimierungen versprach.

Wie es in der offiziellen Ankündigung des Remakes hieß, soll dieses neben nicht näher genannten Verbesserungen optimierte KI-Mechaniken bieten, die auf ihren Pendants aus „The Last of Us Part 2“ basieren. Laut dem Leaker sei es dazu allerdings nicht gekommen. Viel mehr umfasse das Remake lediglich audiovisuelle Verbesserungen und diverse Accessibility-Features, während die spielerische Umsetzung 1:1 aus dem Original übernommen wurde.

Angaben, die vorerst mit der nötigen Vorsicht genossen werden sollten, da eine offizielle Stellungnahme seitens Sony Interactive Entertainment beziehungsweise Naughty Dog noch auf sich warten lässt. Diese könnte allerdings schon in Kürze folgen, da in der vergangenen Woche versichert wurde, dass Gameplay-Material und technische Details bald veröffentlicht werden sollen.

