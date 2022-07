Tactics Ogre Reborn: Termin und Details zur Neuauflage des Taktik-Rollenspiels aufgetaucht

Im vergangenen Monat waren bereits erste Bilder zu „Tactics Ogre: Reborn“ aufgetaucht, auch wenn Square Enix weiterhin keine offizielle Ankündigung vorgenommen hat. Nun hat die Preistracking-Webseite PS Deals weitere Informationen aus dem PlayStation Store hervorgebracht, die einen Erscheinungstermin, weitere Bilder und einige Details umfassen.

Zahlreiche Verbesserungen für das Taktik-Rollenspiel

Demnach soll „Tactics Ogre: Reborn“ am 11. November 2022 für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 veröffentlicht werden und auf Basis des 2010 erschienenen Ablegers sowohl eine verbesserte Grafik als auch einen aufgewerteten Sound mit sich bringen. Darüber hinaus sollen ein aktualisiertes Game Design geboten werden, das den Titel in die Gegenwart transportiert.

In „Tactics Ogre: Reborn“ wird man um die Kontrolle der Valerianischen Inseln kämpfen, wobei die eigenen Entscheidungen einen Einfluss auf die Geschichte haben werden. Ein Spielsystem ermöglicht mehrere Pfade sowie Enden, wenn man die Geschichte durch die Augen des jungen Mannes Denam erlebt. Des Weiteren wird man taktische Kämpfe auf dreidimensionalen Schlachtfeldern ausführen, die eine komplett überarbeitete KI umfassen, die ihre Strategie an die Situation anpassen wird.

Mit einem Einheit-für-Einheit-Levelsystem kann man endlose Kombinationen an Klassen, Ausrüstungsgegenstände, Fähigkeiten und Zauber zusammenstellen. Des Weiteren werden zahlreiche spielerische Verbesserungen vorgenommen, die unter anderem schnellere Kämpfe, ein Auto-Speichern sowie eine komplette Überarbeitung der Steuerung sowie der Benutzeroberfläche umfassen.

Darüber hinaus werden die Zwischensequenzen in Englisch und Japanisch vertont sein, wobei die Music mit Live-Performances neu aufgenommen wurde. Zudem kann man das World Tarot-Feature freischalten, mit dem man an Punkte in der Geschichte zurückreisen kann, um auch andere Wege auszuprobieren. Durch Chariot Tarot kann man auch mehrere Schritte im Kampf zurückspulen.

Sobald Square Enix eine offizielle Ankündigung der Neuauflage vornimmt, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

