Gamescom 2022: Geoff Keighley stimmt auf Opening Night Live ein

Anfang des Jahres wurde bestätigt, dass die Gamescom im August 2022 zurückkehren wird – und zwar als hybride Veranstaltungen mit Besuchern vor Ort und Shows, die über das Internet übertragen werden.

Veranstaltet wird das Event vom 24. bis zum 28. August 2022 einmal mehr in Köln. Und wenige Wochen vor dem Start der hiesigen Spielemesse dringen immer mehr Details zum Event durch. Beispielsweise macht der Moderator und Produzent Geoff Keighley auf Opening Night Live aufmerksam. Es ist eine Show, die wiederholt zur Eröffnung der Gamescom zum Einsatz kommt.

Opening Night Live am 23. August

Auf Twitter bestätigt Keighley noch einmal, dass die Show am Dienstag, dem 23. August 2022 – also am Vorabend der Gamescom 2022 – ausgestrahlt wird. Es erwartet euch laut Moderator „eine Nacht voller Spieleankündigungen, Weltpremieren“ und mehr über das, was wieder ein physisches Event mit einem anwesenden Publikum sein wird – wenn auch in einem an die Pandemie angepassten Maße.

In one month!@gamescom Opening Night Live streams Tuesday, August 23! We are LIVE from Kolenmesse in Cologne, Germany with thousands of fans for a night of game announcements, world premieres and more on a huge stage! Much more info soon – very excited to be back in person! pic.twitter.com/7cjOX7WUBp — Geoff Keighley (@geoffkeighley) July 26, 2022

Die wichtigsten Themen der Opening Night Live-Show findet ihr während und nach der Show im News-Stream von PLAY3.DE.

Der Ticketverkauf für die Gamescom 2022 startet bereits im Juni 2022. Recht schnell wurde deutlich, dass Besucher in diesem Jahr etwas tiefer in die Tasche greifen müssen. Samstag und Sonntag werden ohne Ermäßigung 30,50 Euro fällig. Am Donnerstag und Freitag sind es bis zu 25 Euro. Einen Blick auf die Preisübersichten könnt ihr in dieser Meldung werfen.

Ihre Teilnahme an der Gamescom 2022 bestätigten Unternehmen wie Microsoft, Bandai Namco und Ubisoft. Nintendo und Sony gaben hingegen vor längerer Zeit bekannt, dass sie nicht an der Messe teilnehmen werden. Auch Electronic Arts ist nicht dabei.

Offiziell sprechen die Veranstalter von über 500 angemeldeten Unternehmen. Weitere Details dazu sind auf der offiziellen Webseite der Messe zusammengefasst.

Weitere Meldungen zur Gamescom 2022:

Auch wenn einige größere Publisher fehlen: Werdet ihr in diesem Jahr an der Gamescom 2022 teilnehmen, die erstmals nach zwei Jahren wieder als Präsenzveranstaltung erfolgen wird?

Nehmt ihr an der Gamescom 2022 vor Ort teil? Nein

Na klar

Ich weiß noch nicht Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Nein 61%, 362 votes 362 votes 61% 362 votes - 61% of all votes

Na klar 28%, 167 votes 167 votes 28% 167 votes - 28% of all votes

Ich weiß noch nicht 10%, 62 votes 62 votes 10% 62 votes - 10% of all votes Abstimmungen insgesamt: 591 × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Nein

Na klar

Ich weiß noch nicht × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ergebnisse

Weitere Meldungen zu Gamescom 2022.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren