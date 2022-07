Behaviour Interactive: Nächste Woche findet der erste Showcase statt

Mit Behaviour Beyond kündigte der "Dead by Daylight"-Entwickler erstmals einen Showcase an. Diese Veranstaltung dient dazu, das 30. Firmenjubiläum zu feiern.

Am 3. August um 19:00 Uhr nach deutscher Zeit findet Behaviour Interactives erster Showcase statt. Über YouTube und Twitch kann der Livestream angeschaut werden. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 475 Mitarbeiter und ist vor allem für das asymmetrische Horrorspiel „Dead by Daylight“ bekannt.

Damit feiert das kanadische Videospielunternehmen sein 30. Jubiläum: Im Jahr 1992 wurde Behaviour Interactive in Montreal eröffnet.

Nächstes „Resident Evil“-Kapitel dabei

Gleich mehrere Ankündigungen zum asymmetrischen Horrortitel „Dead by Daylight“ wird das Team von Behaviour tätigen. Darunter befindet sich das zweite „Resident Evil“-Kapitel, das schon im Mai bestätigt wurde. Dem Tweet wurde nämlich folgender Satz beigefügt: „Fragt sich noch jemand, wofür das W in Resident Evil: Project W steht?“ Höchstwahrscheinlich steht der Buchstabe für (Albert) Wesker, der als Bösewicht der populären Horror-Reihe fungiert.

Darüber hinaus sind ein paar Mitteilungen zu anderen Projekten geplant, unter anderem die Weltpremiere der nächsten großen Veröffentlichung. Sonstige Spiele neben „Dead by Daylight“ sind die Mobile-Spiele „Jurassic World: Primal Ops“ und „Game of Thrones Beyond the Wall“. Ob dazu etwas gezeigt wird, ist nicht bekannt.

Zudem könnte die außergewöhnliche Dating-Simulation „Hooked on You“ vorkommen. Möglicherweise enthüllen die Verantwortlichen den Erscheinungstermin oder grenzen zumindest den Zeitraum weiter ein.

Im August sind noch weitere Showcases zu erwarten. Schließlich geht die Gamescom in die nächste Runde, weshalb unter anderem die Opening Night Live stattfindet. Wie jedes Jahr werden dort allerlei Spieleankündigungen und Weltpremieren präsentiert.

