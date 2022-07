Goat Simulator 3: Der Releasetermin steht – Inhalte der Collector‘s Edition vorgestellt

Mit dem „Goat Simulator 3“ kündigten die Entwickler der Coffee Stain Studios im vergangenen Monat einen weiteren Ableger des schrägen Indie-Hits für den PC und die Konsolen der aktuellen Generation an.

Ein weiteres Mal werdet ihr in die Rolle der Ziege Pilgor schlüpfen und in einer offenen Sandbox für reichlich Chaos sorgen. Wie die Verantwortlichen der Coffee Stain Studios heute bekannt gaben, wird der „Goat Simulator 3“ ab November 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

Begleitet wurde die Enthüllung des Releasetermins von der Ankündigung der Digital-Downgrade-Edition und der Collector’s-Edition, die exklusive Inhalte mit sich bringen werden.

Diese Inhalte warten in den Sonder-Editionen

Die Digital-Downgrade-Edition umfasst neben dem Hauptspiel von „Goat Simulator 3“ einen Schwung an digitalen Inhalten, der aus dem ersten Teil stammt und für die Neuveröffentlichung in der Digital-Downgrade-Edition optisch überarbeitet wurde. Wer sich das neue Abenteuer von Pilgor gerne in das heimische Regal stellen möchte, kommt bei der Collector’s-Edition des „Goat Simulator 3“ auf seine Kosten.

Auf Sammler warten hier eine spezielle Verpackung in Form eines Ziegenstalls, ein Steelbook, der offizielle Soundtrack des tierischen Spektakels, Postkarten oder ein Stofftier. „Wir haben außerdem eine spezielle Goat In A Box Collector‘s Edition für die ultimativen Ziegenliebhaber enthüllt (derzeit nur in Europa und der Asien-Pazifik-Region vorbestellbar). Wenn ihr jetzt vorbestellt, erhaltet ihr euren eigenen Plüsch-Pilgor zum Kuscheln oder zum Aufbewahren auf dem Dachboden in der Hoffnung, dass er eines Tages mal viel Geld bringen wird (WARNUNG: Das wird er nicht)“, so die Entwickler zur Collector’s-Edition.

Der „Goat Simulator 3“ erscheint am 17. November 2022.

