PS5: Beta-Firmware mit 1440p und Spielelisten angekündigt

Sony hat für die PS5 ein neues System-Update angekündigt, das ab heute im Rahmen einer Beta getestet wird. Mit an Bord sind die Unterstützung der 1440p-Auflösung und Spielelisten.

Sony hat für die PS5 eine neue Firmware angekündigt, mit der unter anderem die Unterstützung von 1440p auf die Konsole findet. Getestet wird das System-Update zunächst im Rahmen einer Beta, an der ausgesuchte Spieler teilnehmen können.

Spieler, die für die Teilnahme an der Beta-Version ausgewählt wurden, erhalten per Mail eine Einladung, sobald die neue PS5-Firmware heute zum Download bereitsteht. Gleichzeitig weist das Unternehmen darauf hin, dass die während der Beta-Phase verfügbaren Features nicht zwangsläufig in die finale Version der PS5-Firmware einfließen müssen.

Ausgabe mit 1440p

Die wohl wichtigste Neuerung der neuen Firmware ist die HDMI-Videoausgabe mit 1440p, sodass Spieler auf kompatiblen Monitoren eine zusätzliche visuelle Einstellung auswählen können. Das bedeutet:

Wenn ein Spiel das Rendering mit 1440p unterstützt, könnt ihr auf dem Ausgabegerät eine native Ausgabe mit 1440p erleben.

Spielt ihr ein Spiel mit einer höheren nativen Auflösung wie zum Beispiel 4k, könnt ihr von einem verbesserten Anti-Aliasing durch Supersampling auf die Ausgabe von 1440p profitieren.

Falls ihr wissen möchtet, ob euer HDMI-Gerät kompatibel ist, schaut nach dem System-Update einfach in die Systemeinstellungen unter “Bildschirm und Video” und wählt die Option “Ausgabe mit 1440p testen”.

Spielelisten

Weitere Änderungen ergeben sich mit den Spielelisten, die ihr in eurer Spielebibliothek erstellen könnt und die euch dabei behilflich sind, eure Games zu organisieren.

Möglich ist das, indem ihr zunächst die Registerkarte [Deine Sammlung] und anschließend [Spieleliste erstellen] wählt. Danach fügt ihr die gewünschten Spiele der Spieleliste hinzu und entscheidet, wie ihr die Sammlung benennen möchtet.

Laut Sony können bis zu 15 Spielelisten und 100 Spiele pro Spieleliste erstellt werden. Sämtliche Spiele in der Registerkarte “Deine Sammlung” dürfen einer Spieleliste hinzugefügt werden. Ebenfalls könnt ihr dasselbe Spiel mehreren Spielelisten hinzufügen.

Neue Social-Features

Bildschirmfreigabe anfragen: Ihr könnt nach der Installation der neuen Firmware Partymitglieder anfragen, die Bildschirmfreigabe zu starten, um ihr Gameplay anzusehen. Zu diesem Zweck ruft ihr die Sprach-Chat-Karte auf, wählt das Partymitglied aus, an das ihr die Anfrage senden möchtet und wählt dann [Bildschirmfreigabe anfragen] aus.

Mitteilung zum möglichen Beitritt zu einem Spiel: Wenn ihr einer Party beitretet und ein Partymitglied ein Spiel spielt, dem ihr beitreten könnt, erhaltet ihr fortan eine Mitteilung. Ihr könnt dem Spiel direkt über die Mitteilung beitreten.

Profile neuer Freunde anzeigen: Wenn ihr eine Freundesanfrage in der [Empfangen]-Liste angenommen habt, könnt ihr das Profil eures neuen Freundes unter [Angenommene Anfragen] anzeigen.

Sticker und Sprachnachrichten in der Game Base senden: In der Game-Base-Karte könnt ihr Sticker und Sprachnachrichten an eure Gruppen senden.

Weiteren Neuerungen

3D-Audio und Stereo-Audio vergleichen: Ihr könnt mit dem neuen System-Update den Unterschied zwischen 3D- und Stereo-Audio über denselben Bildschirm anhören und vergleichen, bevor ihr die bevorzugte Einstellung festlegt.

Einfacherer Zugriff auf laufende Aktivitäten: Wenn ein Spiel fortgesetzt wird, werden laufende Aktivitäten häufig oben im Spielmenü hervorstechend angezeigt, um es so einfach und schnell wie möglich zu gestalten, wieder dorthin zu gelangen, wo ihr aufgehört habt.

Wann das finale PS5-System-Update für alle Besitzer der Konsole veröffentlicht wird, ließ Sony offen.

