Nier Automata: Geheimnis um seltsame Kirche wurde gelüftet

In der letzten Woche brachte der Nutzer „Sadfutago“ die Spieler im „Nier“-Reddit mit einem Rätsel und eine geheimnisvolle Kirche ins Schwitzen. In einem kurzen Twitch-Stream wurde das Geheimnis nun gelüftet.

Die letzte Woche war für die Fans der „Nier“-Reihe und vor allem von „Nier: Automata“ ziemlich aufregend. Der Nutzer „Sadfutago“ hielt die Community im Subreddit des Spiels ganz schön in Atem. Der Nutzer postete zahlreiche Videos und Screenshots von Arealen, die es so noch nicht in „Nier: Automata“ zu sehen gab.

Die Community war sich nicht sicher, ob es sich um ein übersehenes Geheimnis, einen Fake oder eine PR-Aktion zu der kommenden Switch-Version von „Nier: Automata“ handelt. Zuletzt war man davon ausgegangen, dass es sich um ein ARG handelt und entweder Yoko Taro oder aber der Komponist Keiichi Okabe hinter „Sadfutago“ stecken.

Gruppe von Moddern führt die Spieler an der Nase herum

Den ganzen Morgen hat „Sadfutago“ neue Bilder im „Nier“-Reddit gepostet. Die Beiträge waren dieses Mal anders, als die Nutzer sie gewohnt waren. Zu Anfang erschien „Sadfutago“ relativ naiv oder kindlich, seine Beiträge erschienen, als wisse er nicht wirklich viel über das Spiel oder das Internet und bräuchte die Hilfe der Spieler.

Seine letzten Postings ließen es jedoch so erscheinen, als ob es sich wirklich um ein ARG handelt und eine große Ankündigung bevorstünde. Ein ARG ist ein Spiel, das oft als Marketing verwendet wird. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen virtuellen Geschehnissen und realen Ereignissen. In seinem letzten Beitrag postete „Sadfutago“ die Adresse eines Twitch-Kanals der dazu aufforderte, drei Stunden zu warten.

Nach den drei Stunden wurde ein kurzer Clip abgespielt, der das Geheimnis aufdeckte. Hinter „Sadfutago“ stecken drei Modder, die es anscheinend geschafft haben, umfassende Modding Tools für „Nier: Automata“ zu entwickeln. Bisher war die Modding-Community davon ausgegangen, dass es bisher niemand geschafft hat, mehr als oberflächliche Modifikationen an dem Spiel vorzunehmen. Das Team hinter „Sadfutago“ will der Community seine Scripting Tools als Open Source zur Verfügung stellen und hat bereits weitere Mods angekündigt.

Die meisten Spieler im Subreddit danken dem Team, dass sie in den letzten Tagen so gut unterhalten wurden. Einige sind ein wenig traurig, dass es zu keiner größeren, offiziellen Ankündigung gekommen ist, freuen sich aber, dass das Modding anscheinend einen riesigen, nicht für möglich gehaltenen, Schritt gemacht hat. Die wenigsten sind wirklich erbost über das Spiel, dass die Modder mit den Spielern gespielt haben.

Quelle: Sadfutago Reddit, Reddit, Lance McDonald Twitter

