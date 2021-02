Nier Automata: Square Enix verkündet den nächsten Meilenstein

Square Enix hat mitgeteilt, dass "Nier Automata" weltweit mehr als 5,5 Millionen Mal ausgeliefert und als Download verkauft wurde. Der Titel ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich - unter anderem als "Game of the YoRHa Edition", die momentan weniger als 20 Euro kostet.

Der nächste Meilenstein wurde erreicht. Mehr als 5,5 Millionen Exemplare wurden seit 2017 von "Nier Automata" abgesetzt.

„Nier Automata“ ist für Square Enix ein großer Erfolg. Auf Twitter gab das Unternehmen eine neue Auslieferungszahl bekannt. Demnach wurde der Titel weltweit mehr als 5,5 Millionen Mal an den Handel übergeben bzw. als Download verkauft.

In der Twitterbotschaft bedankt sich Square Enix außerdem für die Unterstützung der Spieler. „Heute am 23. Februar ist der 4. Jahrestag von Nier Automata. Wir danken euch für eure Unterstützung in den vergangenen vier Jahren und freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit euch“, so der Publisher.

Starker Anstieg seit Dezember

Interessant ist der enorme Anstieg der Verkaufszahlen. Denn im Dezember war noch von 5 Millionen Auslieferungen die Rede. Auch damals wurde die Zahl auf Twitter geteilt.

„NieR: Automata“ wurde ursprünglich im Mai 2017 für PS4 und PC veröffentlicht. Die Qualitäten des Spiels wurden mit positiven Wertungen belohnt. Die PS4-Version des Titels brachte es basierend auf mehr als 100 Tests auf einen Metascore von 88. Der Userscore liegt basierend auf fast 4.000 Meinungen bei 8.9. „Nier Automata“ zählt somit zu den herausragenden Spielen der vergangenen Jahre.

Nach der ursprünglichen Veröffentlichung des Titels wurden weitere Käuferschichten angesprochen. 2018 kam „Nier Automata“ auch für die Xbox One auf den Markt, bevor 2019 eine „Game of the YoRHa Edition“-Edition veröffentlicht wurde. In der zuletzt genannten Sammelfassung sind alle veröffentlichten DLC’s und andere Inhalte enthalten. Im vergangenen Jahr wanderte „Nier Automata“ in den Xbox Game Pass.

Die „NieR: Automata Game of the YoRHa Edition“ kann bei Amazon momentan für weniger als 20 Euro gekauft werden. Im PlayStation Store werden dafür ganze 39,99 Euro fällig. Falls ihr zuvor mehr über das Spiel in Erfahrung bringen möchtet, dann werft einen Blick auf unsere „Nier Automata“-Übersicht.

