Nier Automata: Neues Geheimnis versetzt Community in Aufruhr

Gibt es in „Nier: Automata“ wirklich eine geheime Tür, die in ein unbekanntes Areal führt? Die Community des Spiels rätselt derzeit über ein angeblich neues Geheimnis.

„Nier: Automata“ bietet seinen Spielern nicht nur eine umfassende und tief verwobene Story, knackige Action und genau die richtige Prise Existenzangst, sondern auch jede Menge Rätsel. Im vergangenen Jahr glaubte die Community, dass man nach vier Jahren endlich alle Geheimnisse gelüftet hätte.

Nun sind auf Reddit Hinweise auf eine versteckte Tür sowie ein neues Areal aufgetaucht. Die Spieler wissen noch nicht, was sie davon halten sollen. Haben sie das Geheimnis übersehen? Handelt es sich um einen Fake? Oder ist es gar eine ausgeklügelte PR-Aktion?

Spieler findet angebliche Kirche in der Copied City

Bereits vor einem Monat hatte der Nutzer „Sadfutago“ im Subreddit zu „Nier: Automata“ gefragt, wie man „die Kirche“ im Spiel erreichen kann. Nachdem die Reddit-Nutzer kein Interesse an dem Beitrag zeigten, postete „Sadfutago“ Screenshots sowie ein kurzes Video von dem scheinbar neuen Areal. Die Spieler im Subreddit zeigten sich verwirrt und auch die Aussagen von „Sadfutago“ selbst halfen nicht, die Situation aufzuklären. Wie der Nutzer schrieb, gelangte er durch eine versteckte Tür in der Copied City in diesen angeblich neuen Bereich. Wie er weiter schrieb, sei die Tür für ihn zugänglich, bei einem Freund jedoch nicht. „Sadfutago“ würde das Spiel in der Version 1.0 auf der PlayStation 4 spielen.

Die Community weiß derzeit nicht, was sie von diesem angeblich neuen Areal halten soll. Niemand anderes hat dieses Geheimnis bisher entdeckt. Falls es sich um ein Gebiet handelt, dass durch eine Mod hinzugefügt wurde, würde „Sadfutago“ Zugang zu Modding-Wissen und Tools haben, die niemand sonst in der Community hat. Bis jetzt weiß nämlich niemand, wie man in „Nier: Automata“ Kartendateien bearbeitet.

Zudem hatte der Schöpfer Yoko Taro selbst im letzten Jahr bekanntgegeben, dass das letzte Geheimnis des Spiels gelüftet wurde. Auf Reddit kam den Spielern unlängst sogar die Idee, dass es sich bei dem neuen Areal um eine ausgeklügelte PR-Aktion handeln könnte. „Nier: Automata“ soll im Oktober nämlich für die Nintendo Switch erscheinen.

Der Beitrag von „Sadfutago“ hat die Community auf jeden Fall in Aufruhr versetzt. Nicht wenige Spieler versuchen nun, ebenfalls in das angeblich neue „Kirchen“-Areal zu gelangen. Selbst der Modder Lance McDonald, der im letzten Jahr das scheinbar letzte Geheimnis gefunden hat, hat sich auf Twitter von dem Thema begeistert gezeigt.

