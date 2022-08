Dead by Daylight: Neues Resident Evil-Kapitel angekündigt

"Resident Evil" lässt sich bald wieder in "Dead by Daylight" blicken. Mit dem neuen Kapitel finden Albert Wesker, Ada Wong, Rebecca Chambers und eine überarbeitete Polizeistation in das Spiel.

„Dead by Daylight“ erhält in diesem Jahr ein neues Kapitel, das in einer Kooperation mit Capcom entsteht und auf „Resident Evil“ basiert. Damit finden mit Albert Wesker ein neuer Killer sowie mit Ada Wong und Rebecca Chambers weitere Überlebende in das Spiel. Ebenfalls wird mit „Dead by Daylight: Resident Evil Project W“, so der Name des neuen Kapitels, eine Überarbeitung der Karte der Polizeistation von Raccoon City vorgenommen.

Polizeistation wurde aufgeteilt

Alber Wesker ist im neuen Kapitel von „Dead by Daylight“ mit verschiedenen Fähigkeiten ausgestattet, darunter ein Hechtsprung, der ihm die Möglichkeit gibt, mit hoher Geschwindigkeit nach vorne zu stürmen, um Überlebende zu greifen und sie zu infizieren. Allerdings sind die Opfer dieser Infektion nicht wehrlos ausgesetzt und können sich mit Erste-Hilfe-Spray helfen. Zu finden ist es an verschiedenen Orte auf der Karte, jedoch nur in begrenzter Menge.

Zu Ada Wong und Rebecca Chambers wurden in der Pressemeldung keine sinnvollen Angaben gemacht. Allerdings bestätigen die Macher, dass die Polizeistation in zwei separate Karten aufgeteilt wurde, die um den West- und den Ostflügel herum gebaut wurden. Die Haupthalle wird jedoch auf beiden Karten in ihrem ursprünglichen Layout beibehalten

Beide Karten bieten eine unterschiedliche Anordnung der Räume. Im Westflügel befinden sich unter anderem das S.T.A.R.S.-Büro, die Dunkelkammer und die Archivräume. Im Ostflügel sind das Büro des Chefs, der Kunstraum und die Dachterrasse anzutreffen.

„Die Aufteilung in zwei Stockwerke wird beibehalten, aber die Navigation wird einfacher als zuvor sein“, so Behaviour Interactive. „Es wurden neue Eingänge geschaffen, die vielen Korridore verbreitert und einige überflüssige Räume entfernt – darunter auch die berüchtigte zweite Etage der Bibliothek.“

Weitere Meldungen zu Dead by Daylight:

Das Kapitel „Dead by Daylight: Resident Evil Project W“, das den zweiten Auftritt von „Resident Evil“ im Spiel darstellt, soll „bald“ für Konsolen und PC veröffentlicht werden.

Weitere Meldungen zu Dead by Daylight.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren