Diablo 4: Geschlossene Alpha-Tests laufen – Insider berichtet von positivem Feedback

Mit „Diablo 4“ wird die erfolgreiche Action-Rollenspiel-Serie aus dem Hause Blizzard Entertainment im Laufe des kommenden Jahres in ihre nunmehr vierte Runde gehen.

Wie der Bloomberg-Journalist und Industrie-Insider Jason Schreier berichtet, läuft intern aktuell ein geschlossener Alpha-Test, an dem ausgewählte Freunde und Familienmitglieder von Blizzard-Entwicklern teilnehmen können. Da der Alpha-Test einer Verschwiegenheitserklärung unterliegt, sollten wir laut Schreier nicht mit entsprechenden Details oder gar neuen Spielszenen rechnen. Allerdings sei im zu Ohren gekommen, dass das Feedback der Alpha-Tester weitestgehend positiv ausfällt.

„Viele Leute spielen gerade dank eines Alpha-Tests von Freunden und Familie eine frühe Version von Diablo 4“, so Schreier. „Die Spieler sind unter NDA, aber ich höre hauptsächlich positive Stimmen.“

Wie uns die Entwickler von Blizzard Entertainment im Rahmen der ausführlichen Präsentation von „Diablo 4“ vor einigen Wochen versprachen, dürfen wir uns unter anderem über ein umfangreiches Endgame freuen, das über einen Zeitraum von mehreren Jahren mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden soll.

„Diablo 4“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und wird bereits zum Release sowohl das Cross-Play als auch die Cross-Progression unterstützen. Somit könnt ihr euch nicht nur Abenteurern anschließen, die auf einer anderen Plattform als ihr unterwegs sind. Gleichzeitig ist es möglich, seine Spielstände auf allen Plattformen, für die man das Action-Rollenspiel sein Eigen nennt, abzurufen und sein Abenteuer fortzusetzen.

Weitere Meldungen zu Diablo 4:

Weitere Details, Videos und Spielszenen zum neuen Action-Rollenspiel von Blizzard Entertainment findet ihr wie gehabt in unserer Themen-Übersicht.

Another fun but minor Blizzard tidbit that I haven’t seen reported anywhere yet: a bunch of people are playing an early build of Diablo IV right now thanks to a friends-and-family alpha test. Players are under NDA, but I’m hearing mostly positive buzz

— Jason Schreier (@jasonschreier) August 3, 2022