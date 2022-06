Diablo 4: Kampagnenlänge und maximales Level enthüllt

Bei dem zurückliegenden Showcase von Xbox und Bethesda gab es auch einige neue Bilder zum kommenden „Diablo 4“. Im Anschluss daran hat sich der Game Director Joe Shely in einem Interview zu mehr Details hinreißen lassen. So verriet er unter anderem, wie lange die Kampagne des neuesten „Diablo“-Teils dauern würde. Zudem wurde angekündigt, dass das Paragon-System aus „Diablo 3“ seine Rückkehr in „Diablo 4“ feiern wird.

Kampagne soll etwa 35 Stunden unterhalten

Laut Shely soll die Hauptkampagne von „Diablo 4“ rund 35 Stunden dauern. Er geht davon aus, dass die Spieler zum Ende der Story etwa Stufe 45 erreichen werden. Damit ist jedoch noch nicht Schluss, denn der eigene Charakter kann in dem kommenden Hack-and-Slay bis auf Stufe 100 gelevelt werden.

Mit dem Erreichen von Level 100 schalten die Spieler verschiedene Endgame-Inhalte frei, wie Alptraum-Dungeons oder das neue Kopfgeld-System „Tree of Whispers“. Das neue System soll Blizzard zufolge „häufig wechselnde Weltziele und Kopfgelder“ bieten, die im Austausch für seltene Handwerksmaterialien und legendäre Gegenstände abgeschlossen werden können.

„Ihr erhaltet Zugang zu Tree of Whispers, ihr erhaltet Zugang zu Alptraum-Dungeons und anderen Endgame-Aktivitäten, an denen wir noch arbeiten“, so Shely in dem Interview. „Wir wollten wirklich, dass man eine große Vielfalt an Dingen tun kann. Und natürlich gibt es Weltstufen, die es euch ermöglichen, den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen und sicherzustellen, dass der Schwierigkeitsgrad der Welt mit der Stärke eures Charakters Schritt hält.“

Dazu wurde verraten, dass „Diablo 4“ auch ein Paragon-System erhalten wird, mit dem tiefere Upgrade-Optionen möglich sind. Anders als in „Diablo 3“ können sich die Spieler jedoch nicht unendlich Paragon-Level farmen. In „Diablo 4“ werden die Spieler ab Stufe 50 Paragon-Punkte erhalten. Bis Level 100 kann man 200 Punkte freischalten, die für verschiedene Verbesserungen ausgegeben werden können. Bei diesen 200 Punkten wird es jedoch auch bleiben, danach ist der Charakter sozusagen „komplett“.

