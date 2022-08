Overwatch: Blizzard gibt Verkaufsstopp der Lootboxen bekannt

In „Overwatch“ findet derzeit eine große Abschiedssause statt. Mit dem Event „Anniversary Remix Vol. 3“ feiert die Community das sechsjährige Bestehen des Hero-Shooters. Doch es ist auch eine Art Abschied, denn im Oktober erscheint der Nachfolger „Overwatch 2“, der den Erstling vollständig ersetzen wird.

„Overwatch 2“ erhält ein neues Battle-Pass-System sowie ein Ingame-Store , die statt der umstrittenen Lootboxen zum Einsatz kommen sollen. Blizzard gab nun bekannt, wann die Beutekisten eingestellt werden.

Blizzard stoppt den Verkauf noch im August

Lootboxen sind schon lange ein kontroverses Thema in der Spieleindustrie und auch Blizzard wurde für diese Methode der Monetarisierung oft kritisiert. Die Kisten konnten in „Overwatch“ bisher durch einen Levelaufstieg verdient oder aber mit Echtgeld gekauft werden. In den Lootboxen verbargen sich zufällige Gegenstände, wie Helden-Skins, Spieler-Ikons, Sprays oder Emotes.

Mit der Ankündigung des Events „Anniversary Remix Vol. 3“ gaben die Entwickler von Blizzard nun bekannt, dass die Lootboxen ab dem 30. August „nicht mehr zum Verkauf angeboten werden“. Nach dem Event werden die Spieler jedoch weiterhin die Möglichkeit haben, wie gehabt normale Beutekisten zu verdienen.

Während des Events „Anniversary Remix Vol. 3“ erhalten die Spieler jedoch noch einmal die Möglichkeit, Jubiläums-Lootboxen zu verdienen oder aber zu kaufen. Die Kisten können während dieser Zeit Gegenstände aus vergangenen Jubiläums- und saisonalen Events enthalten.

Spieler müssen darüber hinaus keine Sorge haben, dass verdiente oder gekaufte Lootboxen in „Overwatch“ mit dem Start von „Overwatch 2“ einfach verschwinden. Wie die Entwickler bekanntgaben, werden nicht geöffnete Boxen in „Overwatch“ vor dem Release des Nachfolgers automatisch geöffnet. Alle kosmetischen Inhalte werden daraufhin zu „Overwatch 2“ übertragen.

