Little Goody Two Shoes: Neues Horror-RPG von Square Enix und AstralShift

Square Enix Collective hat mit „Little Goody Two Shoes“ ein neues Horror-RPG im Anime-Stil angekündigt. Für die Entwicklung zeichnet sich AstralShift verantwortlich. Es ist ein unabhängiges Entwicklerteam aus Portugal, das es sich laut Square Enix zur Aufgabe gemacht hat, „kinoreife Spielerlebnisse mit spannenden Geschichten“ zu erschaffen.

In der Nacht geht es in den Wald

„Little Goody Two Shoes“ spielt in einem geheimnisvollen Dorf namens Kieferberg. Im Mittelpunkt der Handlung steht Elise, ein ehrgeiziges Mädchen, das entschlossen ist, reich zu werden und ihrem bescheidenen Leben zu entkommen.

Das von den 90er Jahren inspirierte RPG setzt auf Gameplay-Elemente wie „Nahrung“, „Ansehen & Argwohn“ und „Erkundung & Erzählung“. Spieler stehen vor der Aufgabe, für die Erfüllung ihrer täglichen Aufgaben zu sorgen, während in der Nacht die dunkelsten Geheimnisse des Waldes darauf warten, erkundet zu werden.

Spieler sollen die Möglichkeit erhalten, sich ihren eigenen Pfad durch den Wald zu bahnen, Rätsel zu lösen und Beziehungen aufzubauen.

„Wir sind unglaublich aufgeregt, zusammen mit Square Enix Collective an diesem Projekt zu arbeiten“, so Patricia Silva, CEO von AstralShift. „Square Enix ist ein Unternehmen, für das wir den größten Respekt haben. Und Spiele wie Legend of Mana waren während der Entwicklung eine große Inspiration für uns. Es ist uns eine Ehre, sie an unserer Seite zu haben.“

„Wir freuen uns, mit AstralShift zusammenzuarbeiten. Die Arbeit, die das Team bisher in das Projekt gesteckt hat, hat uns schwer beeindruckt. Und wir können es kaum abwarten, mehr davon zu zeigen, während wir auf die Veröffentlichung im nächsten Jahr hinarbeiten“, ergänzt Phil Elliott, Studio Head bei Square Enix Collective.

Einzelne Plattformen wurden zunächst nicht beim Namen genannt. Auch ist unklar, wann genau der Titel erscheinen soll.

Hello folks, my name is Elise, from the village of Kieferberg (for now). I’m new to this #socialmedia affair, so please bear with me while I make sense of it. We do not have Twitter in Kieferberg (thank goodness), but I get #hashtags! Now, can somebody explain this character lim pic.twitter.com/HXV0d9uuiO — Square Enix (@SquareEnix) August 17, 2022

Now that I’m a Twitter expert, it’s time to talk about my new game from @AstralShiftPro (creators of #PocketMirror), Little Goody Two Shoes! *reads notes* It’s a lovely story about the town of Keiferberg and the nosy old hags in it, and nothing happens at all, not even #witchery pic.twitter.com/ARQlRqpPJ3 — Square Enix (@SquareEnix) August 17, 2022

Hello Twitter, how am I doing so far? I’m giving this whole #influencer thing my best, so I’ll wager everyone is… uh… influenced? Anyhow, I’m starving! Let’s go see if Lebkuchen has some of those #pretzels! 🥨 BBS (that means “be back soon,” did you know?) pic.twitter.com/q5UVSCcftl — Square Enix (@SquareEnix) August 17, 2022

Wondering what Little Goody Two Shoes is about? It’s about me, Elise, and the town I would do #ANYTHING to leave. But Keiferberg is tight-knit – nobody minds their own business, and they’re SO superstitious! As if they’d know anything about #witchcraft! …I certainly wouldn’t! pic.twitter.com/1XTuwO8sdK — Square Enix (@SquareEnix) August 17, 2022

Right, when I say I would do “ANYTHING,” it sounds bad. What I mean is, I’ll have to make difficult choices as I try to find a way out of here while keeping up appearances with these increasingly suspicious #townsfolk. It’s possible that the path may require some… sacrifices. pic.twitter.com/WOwwEEax43 — Square Enix (@SquareEnix) August 17, 2022

