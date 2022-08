PSN Store Deals: Neuer Sale mit über 400 PS4- und PS5-Angeboten

Sony hat im PlayStation Store weitere Angebote freigeschaltet. Mehr als 400 Spiele und Editions bekamen temporär einen neuen Preis verpasst, sodass ihr bei einigen Games, die ihr vielleicht schon länger im Auge habt, günstiger zuschlagen könnt.

Das gilt beispielsweise für „Outlast 2“, das zwar schon häufiger im Sale vertreten war, aber erst zum zweiten Mal für 2,99 statt 29,99 Euro. Dieser Preisnachlass entspricht einem Rabatt von immerhin 90 Prozent. Auch ein regelmäßiger Gast in den Sales ist „Steep“. Diesmal werden wieder 7,99 statt 19,99 Euro fällig. Der Rabattpreis wurde in diesem Jahr schon mehrfach erreicht.

Yakuza, The Sinking City und mehr

„The Last Guardian“ kann für 13,99 statt 34,99 Euro in den Warenkorb gepackt werden. Verglichen mit den vergangenen Jahren ergibt sich damit kein ungewöhnlicher Rabatt. Auch „Shadow of the Colossus“ ist mit 19,99 statt 39,99 Euro günstiger zu haben. Allerdings lag der Rabattpreis vor einiger Zeit schon einmal niedriger. Der Titel ist ebenfalls ein Teil von PS Plus Extra.

„Okami HD“ erhielt einen 50 Prozent-Rabatt, der den Preis auf 9,99 Euro sinken ließ – wie in den vergangenen Jahren schon mehrfach. Auch mehrere Spiele der „Yakuza“-Reihe sind im Angebot, darunter „Yakuza Kiwami“, das Spieler für 6,99 statt 19,99 Euro bekommen. Abonnenten von PS Plus Extra finden den Titel ohne Zusatzkosten in ihrer Bibliothek. „Yakuza Kiwami 2“ ist für den gleichen Preis im Angebot und ebenfalls in PS Plus Extra enthalten.

„Ride 2“ nehmen Rennsportfans für 3,99 statt 39,99 Euro mit. „Aragami“ kostet 2,99 statt 19,99 Euro und ist ebenfalls ein Teil der Extra-Sammlung. „Detroit: Become Human“ bekam einen 50 Prozent-Rabatt auf 14,99 Euro und muss von Extra-Kunden nicht separat gekauft werden. Bei „Agony“ sank der Preis um 90 Prozent auf 1,99 Euro – ein Preis, der in den vergangenen Monaten regelmäßig erreicht wurde.

Außerdem im Angebot sind Spiele wie „The Sinking City“ für 9,99 Euro, „Shenmue 3“ für 5,99 Euro, „The Dark Pictures Anthology: Little Hope“ für 9,89 Euro, „Days Gone“ für 15,99 Euro und „Arizona Sunshine“ ab 5,99 Euro.

Selbst durch die Übersicht wühlen könnt ihr euch auf psprices.com, wo die neuen Angebote aufgelistet sind. Im Laufe des Tages sollte auch in der Angebote-Kategorie des PlayStation Stores eine Übersicht auftauchen.

Übergreifend lässt sich sagen, dass viele Angebote des neusten PSN-Sales ein ständiger Gast in den Sales sind oder in der Bibliothek von PS Plus Extra vertreten sind, sodass ein echtes Schnäppchen wohl schwer zu finden sein wird.

Neue PS Plus-Spiele verfügbar

Spieler, die momentan knapp bei Kasse sind, aber eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft besitzen, können weiterhin die PS Plus-Spiele für August 2022 beziehen. Eine Übersicht über die „Gratis-Games“ für Essential-Kunden findet ihr in der verlinkten Meldung. Die neuen Spiele für Extra wurden in der vergangenen Woche angekündigt und gestern freigeschaltet.

