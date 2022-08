THQ Nordic: Gamescom-Lineup mit Trailer vorgestellt

THQ Nordic lässt mit einem Video einen Blick auf die Spiele werfen, mit denen der Publisher an der Gamescom 2022 teilnehmen wird. Mit dabei ist unter anderem "Alone in the Dark".

THQ Nordic wird auf der Gamescom 2022 anwesend sein und die Messe dazu nutzen, um einige der aktuellen Spiele des Publishers vorzustellen. Damit Besucher schon heute wissen, was sie von THQ Nordic auf der Gamingveranstaltung erwarten können, wurde ein Trailer veröffentlicht, der einen Blick auf die Titel der Wahl werfen lässt.

Dazu gehören Spiele wie „Alone in the Dark“, „Destroy All Humans! 2 – Reprobed“ und „The Valiant“ sowie weitere Titel, die wir nachfolgend aufgelistet haben.

Gamescom-Lineup von THQ Nordic

Alone in the Dark

Outcast 2 – A New Beginning

Wreckreation

Destroy All Humans! 2 – Reprobed

SpongeBob SquarePants – The Cosmic Shake

SpellForce: Conquest of Eo

The Valiant

Tempest Rising

AEW: Fight Forever

Anzutreffen ist THQ Nordic auf der Gamescom 2022 in Halle 8 am Stand A11-B10.

„Kommt an unseren Stand und erlebt Spielepräsentationen der kommenden THQ Nordic- und HandyGames-Titel, kostenlose Beute und die allerersten AEW Exhibition Matches in Köln“, so THQ Nordic in der heutigen Ankündigung.

Darüber hinaus möchte der Publisher während der Gamescom 2022 Livestreams veranstalten, sodass auch Spieler, die nicht in Köln vor Ort sein können, etwas von den neuen Spielen zu Gesicht bekommen werden.

Die Gamescom 2022 wird vom 24. bis zum 28. August 2022 in Köln veranstaltet. Am Vorabend der Messe findet mit Opening Night Live ein Event statt, in dessen Rahmen zahlreiche Spiele vorgestellt werden sollen. Durch die Show führt einmal mehr Geoff Keighley.

