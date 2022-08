Hideo Kojima: Mögliche Ankündigung auf der Gamescom 2022 angedeutet?

Kurz vor dem Start der diesjährigen Gamescom setzte die japanische Designer-Legende Hideo Kojima einen mysteriösen Tweet ab. Dieser könnte darauf hindeuten, dass Kojima das "Opening Night Live"-Event in diesem Jahr für eine Ankündigung nutzt.

In den vergangenen Monaten wurde der bekannte japanische Game-Designer Hideo Kojima mit mehreren Projekten in Verbindung gebracht – darunter einem möglichen Reboot der „Silent Hill“-Reihe oder einem Nachfolger zu „Death Stranding“.

Nachdem Hideo Kojima in dieser Woche bereits auf das achte Jubiläum des „P.T.“ genannten spielbaren Teasers zum eingestellten „Silent Hills“ hinwies, sorgte er mit einem aktuellen Tweet erneut für Gesprächsstoff. Im Rahmen des mysteriösen Tweets schrieb Kojima „Vorläufig fertig bearbeitet“ und könnte damit angedeutet haben, dass er kürzlich die Arbeiten an einem Trailer abschloss.

Dies wirft natürlich die Frage auf, mit was wir es hier im Detail zu tun haben. Zumal die nächste große Messe in Form der Gamescom 2022 bereits in eineinhalb Wochen ihre Pforten öffnen wird.

Enthüllung in Zusammenarbeit mit Geoff Keighley?

Für eine mögliche Ankündigung beziehungsweise Enthüllung im Zuge der Gamescom 2022 spricht unter anderem die Tatsache, dass Europas wichtigste Messe für Videospiele auch in diesem Jahr vom „Opening Night Live“-Event eingeläutet wird, das am Vorabend der Gamescom 2022-Eröffnung stattfindet. In der Vergangenheit arbeiteten Kojima und Geoff Keighley, der Produzent und Moderator von „Opening Night Live“, immer wieder zusammen und stellten im Rahmen von Keighleys Events neue Projekt von Kojima vor.

In der Vergangenheit konzentrieren sich die beiden zwar zumeist auf die „The Game Awards“ im Dezember, aufgrund des eingangs erwähnten Tweets wird allerdings spekuliert, dass sich Kojima dieses Mal zu einer Ankündigung auf der Gamescom 2022 entschlossen haben könnte. Zumal Keighley in dieser Woche versprach, dass das diesjährige „Opening Night Live“-Events für Neuankündigungen genutzt werden soll, unter denen sich „Überraschungen befinden, mit denen in dieser Form keiner gerechnet hätte“.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Opening Night Live 2022“ startet am 23. August 2022 um 20 Uhr unserer Zeit. Dann erfahren wir möglicherweise, was es mit dem Tweet von Kojima auf sich hat.

Weitere Meldungen zu Gamescom 2022, Hideo Kojima.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren